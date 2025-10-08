Původní System Shock 2 zmizí ze Steamu
zdroj: tisková zpráva

Původní System Shock 2 zmizí ze Steamu

8. 10. 2025 13:03 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Klasika System Shock 2 v původní podobě z roku 1999 brzy zmizí ze Steamu. Společnost Atari, která stojí za vydavatelem Nightdive Studios, oznámila, že titul bude z digitálních obchodů stažen 10. října 2025.

Stávající majitelé se ale nemusejí bát – hra jim zůstane v knihovně a bude ji možné kdykoliv znovu stáhnout a hrát. Pouze noví uživatelé už si originální verzi nebudou moci samostatně zakoupit. Důvodem je sjednocení nabídky se současnou remasterovanou edicí, kterou Nightdive vydalo letos k 25. výročí legendárního sci-fi hororu.

Dobrou zprávou je, že původní verze z roku 1999 zcela nezmizí. Každý, kdo vlastní nebo si zakoupí System Shock 2: 25th Anniversary Remastered, dostane klasickou edici automaticky zdarma jako bonus. Fanoušci tak o kus herní historie nepřijdou – jen se stane součástí novějšího balíčku.

Tagy:
kyberpunk remaster system shock
Zdroje:
Nightdive Studios
Hry:
System Shock 2 System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
