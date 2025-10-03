Pokémon Legends: Z-A shrnují všechny potřebné informace jedním videem
zdroj: Nintendo

Pokémon Legends: Z-A shrnují všechny potřebné informace jedním videem

Switch Switch 2

3. 10. 2025 11:48 | autor: Ondřej Partl

Další nášup Pokémonů dorazí už za čtrnáct dní, takže je vhodný čas na to, aby se zopakovalo vše, čím bude nový díl speciální. A jelikož Nintendo vydalo přehledovou ukázku, můžete to udělat zábavnou audiovizuální formou.

Klíčovou informací je, že vás kroky zavedou do Lumiose City, kde narazíte na další trenéry i divoké potvůrky čekající na chycení. Velkou novinkou jsou realtimové souboje s lehkými MMO prvky, ale také návrat Mega evolucí a přídavek formou Rogue Mega evolucí.

zdroj: Nintendo

Čas též můžete trávit v lokálních či online duelech i free-to-play zápasech až pro tři. Chvíle klidu najdete v Hotelu Z, kde se seznámíte s tajemným majitelem a změníte si oblečení či účes.

Pokémon Legends: Z-A vychází 16. října pro Nintendo Switch i Switch 2. Vzhledem k silnějšímu hardwaru novějšího bratříčka si užijete plynulejší chod i ostřejší vizuál.

Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
