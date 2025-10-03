Pokémon Legends: Z-A shrnují všechny potřebné informace jedním videem

Další nášup Pokémonů dorazí už za čtrnáct dní, takže je vhodný čas na to, aby se zopakovalo vše, čím bude nový díl speciální. A jelikož Nintendo vydalo přehledovou ukázku, můžete to udělat zábavnou audiovizuální formou.
Klíčovou informací je, že vás kroky zavedou do Lumiose City, kde narazíte na další trenéry i divoké potvůrky čekající na chycení. Velkou novinkou jsou realtimové souboje s lehkými MMO prvky, ale také návrat Mega evolucí a přídavek formou Rogue Mega evolucí.
Čas též můžete trávit v lokálních či online duelech i free-to-play zápasech až pro tři. Chvíle klidu najdete v Hotelu Z, kde se seznámíte s tajemným majitelem a změníte si oblečení či účes.
Pokémon Legends: Z-A vychází 16. října pro Nintendo Switch i Switch 2. Vzhledem k silnějšímu hardwaru novějšího bratříčka si užijete plynulejší chod i ostřejší vizuál.