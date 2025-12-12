Phantom Blade Zero míří na konec příštího léta
zdroj: S-Game

Phantom Blade Zero míří na konec příštího léta

PlayStation 5

12. 12. 2025 15:31 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Čtyři roky intenzivních prací se konečně chýlí ke konci. Čínské studio S-Game se nachází na cílové rovince vývoje, proto mohou s nohami pevně v kramflecích oznámit, že Phantom Blade Zero vyjde 9. září 2026 na PC a PlayStation 5.

Sympatické oznámení doprovodila další ukázka s neviděnými příběhovými momenty, kde se maskovaná postava snaží zachránit či unést malého hlavního hrdinu, který se po letech vrací do domoviny, aby rozpoutal pořádnou řež v létajícím wusia stylu, kde se postaví podivným a ještě podivnějším nepřátelům i bossům.

zdroj: S-Game

Kromě bojů si užijete i průzkumu lokací po vlastních nohách i na lodi, různá tajemná zákoutí a systém progrese, který umožní další uzpůsobení různorodým bojovým stylům. Co si budeme, ani Woo-ping Yuen by se za to nestyděl.

Smarty.cz
Tagy:
punk Soulsborne The Game Awards 2025
Zdroje:
S-Game
Hry:
Phantom Blade Zero
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Resident Evil: Requiem – Třetí ukázka
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Star Wars: Fate of the Old Republic – Premiéra
Pragmata – Datum vydání
Pragmata – Datum vydání
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Fight Club #754 – Kočky ve hrách
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
Microsoft Flight Simulator 2024: Stranger Things Expansion
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Elder Scrolls V: Skyrim - Switch 2
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
The Boys: Trigger Warning - Oznámení
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Tainted Grail: The Fall of Avalon - Sanctuary of Sarras - Oznámení rozšíření
Conscript: Director's Cut – Ukázka
Conscript: Director's Cut – Ukázka
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
The Relic: First Guardian – Rodina nechaná napospas
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání

Nejnovější články