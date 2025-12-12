Phantom Blade Zero míří na konec příštího léta

Čtyři roky intenzivních prací se konečně chýlí ke konci. Čínské studio S-Game se nachází na cílové rovince vývoje, proto mohou s nohami pevně v kramflecích oznámit, že Phantom Blade Zero vyjde 9. září 2026 na PC a PlayStation 5.
Sympatické oznámení doprovodila další ukázka s neviděnými příběhovými momenty, kde se maskovaná postava snaží zachránit či unést malého hlavního hrdinu, který se po letech vrací do domoviny, aby rozpoutal pořádnou řež v létajícím wusia stylu, kde se postaví podivným a ještě podivnějším nepřátelům i bossům.
Kromě bojů si užijete i průzkumu lokací po vlastních nohách i na lodi, různá tajemná zákoutí a systém progrese, který umožní další uzpůsobení různorodým bojovým stylům. Co si budeme, ani Woo-ping Yuen by se za to nestyděl.