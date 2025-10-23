Paradox řeší bugy a pády Bloodlines 2 a nabízí triky, jak je vyřešit svépomocí

Ani start Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 po táhlém vývoji neproběhl zcela bez problémů. Hráči a hráčky hlásí pády, bugy i problémy s výkonem, zejména na PS5. Vydavatel Paradox a vývojáři z The Chinese Room už potíže identifikovali, pracují na opravách a mezitím nabídli oficiální dočasné triky, jako aktualizaci a reinstalaci hry pro odemknutí klanů původně zamýšlených v DLC nebo snížení post-processingu pro vypnutí motion bluru.
Pokud se vám hra nespouští nebo zamrzne na úvodní obrazovce, máte ji zkusit spustit jako administrátoři, a pokud vás trápí nefunkční schopnosti, nejspíš souvisí s klávesnicí QWERTZ, kde číselné zkratky nejsou namapované správně. Mezi další známé problémy patří nesprávné načítání NPC v Seattlu, nemožnost vypnout určité prvky HUD a potíže s vousy při úpravě postavy. Přesto vývojáři děkují hráčům za podporu a vyzývají je k dalšímu hlášení chyb a problémů, což můžete učinit v oficiálním formuláři.