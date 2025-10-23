Paradox řeší bugy a pády Bloodlines 2 a nabízí triky, jak je vyřešit svépomocí
zdroj: The Chinese Room

Paradox řeší bugy a pády Bloodlines 2 a nabízí triky, jak je vyřešit svépomocí

PC PlayStation 5 Xbox Series

23. 10. 2025 14:30 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Galerie

Ani start Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 po táhlém vývoji neproběhl zcela bez problémů. Hráči a hráčky hlásí pády, bugy i problémy s výkonem, zejména na PS5. Vydavatel Paradox a vývojáři z The Chinese Room už potíže identifikovali, pracují na opravách a mezitím nabídli oficiální dočasné triky, jako aktualizaci a reinstalaci hry pro odemknutí klanů původně zamýšlených v DLC nebo snížení post-processingu pro vypnutí motion bluru.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Recenze
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – recenze pokračování upírské klasiky

Pokud se vám hra nespouští nebo zamrzne na úvodní obrazovce, máte ji zkusit spustit jako administrátoři, a pokud vás trápí nefunkční schopnosti, nejspíš souvisí s klávesnicí QWERTZ, kde číselné zkratky nejsou namapované správně. Mezi další známé problémy patří nesprávné načítání NPC v Seattlu, nemožnost vypnout určité prvky HUD a potíže s vousy při úpravě postavy. Přesto vývojáři děkují hráčům za podporu a vyzývají je k dalšímu hlášení chyb a problémů, což můžete učinit v oficiálním formuláři.

Smarty.cz
Tagy:
upíři RPG
Zdroje:
Paradox Interactive
Hry:
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro

Nejnovější články