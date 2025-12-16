Ostrava bude poprvé hostit herní konferenci Into Games
16. 12. 2025 10:39 | autor: Jakub Malchárek

Na výstavišti Černá louka v Ostravě se příští rok od 10. do 11. dubna poprvé uskuteční videoherní konference Into Games. Na více než 3,3 kilometrech čteverečních a dvou pódiích se představí kolem 40 řečníků, přes 50 studií a více než 50 nezávislých projeků z celé Evrpy.

Organizátoři zdůrazňují, že Ostrava prochází transformací od industriální minulosti ke kreativitě, moderním technologiím a digitálním inovacím. Into Games chtějí tuto energii využít a přispět k budování nového centra herního vývoje v regionu. K dispozici je trojice vstupenek pro návštěvníky, vývojáře a partnery, v prodeji budou od 25. prosince na webu intogames.eu.

Jakub Malchárek
