Nvidia spouští cloudovou revoluci: Upgrade GeForce Now na Blackwell už začal

Nvidia začíná na své servery pro GeForce Now zavádět superpody RTX 5080 s architekturou Blackwell, čímž cloudová služba pro streamované hraní zaznamená dosud největší skok v grafické kvalitě, výkonu a rychlosti odezvy. Členové služby Ultimate mohou nově využívat výkon RTX 5080, včetně podpory DLSS 4, generování snímků a ultranízké latence, a to až ve 5K rozlišení při 120 snímcích za sekundu. Součástí inovací je i rozšířená knihovna her s více než 4 500 tituly, díky funkci Install-to-Play, a Cinematic Quality Streaming.

Velkým lákadlem pro nové předplatitele pak mohou být i Borderlands 4, které do cloudu zamíří už dnes. Kdo si do 25. září pořídí nebo prodlouží 12měsíční členství GeForce Now Ultimate, dostane novinku od Gearboxu zdarma.

AAA hry v maximální kvalitě si s předplatným můžete zahrát bez toho, abyste vlastnili drahý hardware – stačí vám jen dostatečně rychlý internet ve vhodné vzdálenosti od nejbližšího datacentra. Jako první se upgradu na Blackwell dočkají servery ve Frankfurtu nad Mohanem, Paříži, Los Angeles, Chicagu, San Jose nebo v Newarku.

