Nešťastný remaster Deux Ex se odkládá na neurčito

Odhalení Deus Ex Remastered nebylo moc pozitivní. Aspyr sice chtěl udělat milovníkům legendy radost, ale nakonec je spíše naštval. Prezentované omlazení je neuhranulo kvůli špatným modelům postav, problematickému nasvícení a celkové plastické podobě. Zkrátka se zvedla vlna odporu, která má teď následky.
Studio se na základě odezvy rozhodlo projekt odložit. Původně měl vyjít 5. února 2026, ale nyní je posunutý na neurčito. Dodatečný čas vývojáři a vývojářky využijí proto, aby finální podoba lépe odpovídala představám fanoušků.
Je pravděpodobné, že dodatečné čekání bude dlouhé, ba dokonce je ve hře i případný zánik projektu. Aspyr se totiž rozhodl, že zruší dosavadní předobjednávky a zákazníkům vrátí peníze. Tak snad se časem dočkáme omlazení, které za to bude stát.