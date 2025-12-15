Nešťastný remaster Deux Ex se odkládá na neurčito
zdroj: Aspyr

Nešťastný remaster Deux Ex se odkládá na neurčito

PC PlayStation 5

15. 12. 2025 11:02 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Odhalení Deus Ex Remastered nebylo moc pozitivní. Aspyr sice chtěl udělat milovníkům legendy radost, ale nakonec je spíše naštval. Prezentované omlazení je neuhranulo kvůli špatným modelům postav, problematickému nasvícení a celkové plastické podobě. Zkrátka se zvedla vlna odporu, která má teď následky.

Studio se na základě odezvy rozhodlo projekt odložit. Původně měl vyjít 5. února 2026, ale nyní je posunutý na neurčito. Dodatečný čas vývojáři a vývojářky využijí proto, aby finální podoba lépe odpovídala představám fanoušků. 

zdroj: Aspyr

Je pravděpodobné, že dodatečné čekání bude dlouhé, ba dokonce je ve hře i případný zánik projektu. Aspyr se totiž rozhodl, že zruší dosavadní předobjednávky a zákazníkům vrátí peníze. Tak snad se časem dočkáme omlazení, které za to bude stát.

Tagy:
remaster cyberpunk immersive sim
Zdroje:
Aspyr
Hry:
Deus Ex Remastered
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
