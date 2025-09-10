zdroj: Paradox Interactive

Nejhorší dodatek v historii série? Coronations pro Crusader Kings III vyvolaly bouři

10. 9. 2025 11:25 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Paradox vydal nový balíček událostí Coronations pro Crusader Kings III, který nabízí možnost pořádat velkolepé korunovace, získat prestiž, legitimizovat svou vládu a také skládat přísahy. Rozšíření je součástí čtvrtého ročník season passu, samostatně potom stojí 4,99 eur. Studio láká na pompézní ceremonie a jedinečné příležitosti, jak ohromit své vazaly a soupeře ve středověkém světě populární grand strategie.

Jenže zatímco Paradox mluví o velkých oslavách, hráči na fórech a sociálních sítích reagují velmi kriticky. Fanoušci označují Coronations za nejhorší DLC v historii CK3, stěžují si na opakující se události, chybně fungující přísahy a zásadní bugy, které dokážou zničit celou hru. Někteří hráči uvádějí, že přišli o prestiž a legitimitu i přes splnění úkolů, jiní snadno získali absurdní množství legitimity. Mnozí kritici pak tvrdí, že jde o ukázku úpadku kvality u Paradoxu a vyjadřují nespokojenost s jeho obchodním modelem, který podle nich nabízí méně obsahu za čím dál víc peněz.

