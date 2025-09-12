Mortal Kombat na prodej? Paramount chystá nabídku na akvizici Warner Bros. Discovery

Podle informací The Wall Street Journal připravuje Paramount-Skydance nabídku na převzetí celé společnosti Warner Bros. Discovery. Pokud by akvizice proběhla, znamenalo by to zásadní otřes nejen ve filmovém a televizním průmyslu, ale také ve světě her. Do rukou Paramountu by se totiž dostala studia jako NetherRealm (Mortal Kombat, Injustice), Rocksteady (Batman Arkham), WB Montréal (Gotham Knights) nebo Portkey Games (Hogwarts Legacy).
Warner Bros. Discovery se v posledních letech potýká s úspěchy i tvrdými pády. Zatímco Hogwarts Legacy trhalo prodejní rekordy, fiasko Suicide Squad: Kill the Justice League vedlo k masivním ztrátám a uzavření některých studií. Pokud Paramount skutečně podá většinově hotovostní nabídku, čeká nás možná největší přesun herních značek poslední dekády, srovnatelný s odkupem Activison Blizzard, který nyní spadá pod Microsoft.