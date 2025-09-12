Mortal Kombat na prodej? Paramount chystá nabídku na akvizici Warner Bros. Discovery
zdroj: NetherRealm

Mortal Kombat na prodej? Paramount chystá nabídku na akvizici Warner Bros. Discovery

12. 9. 2025 12:55 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Podle informací The Wall Street Journal připravuje Paramount-Skydance nabídku na převzetí celé společnosti Warner Bros. Discovery. Pokud by akvizice proběhla, znamenalo by to zásadní otřes nejen ve filmovém a televizním průmyslu, ale také ve světě her. Do rukou Paramountu by se totiž dostala studia jako NetherRealm (Mortal Kombat, Injustice), Rocksteady (Batman Arkham), WB Montréal (Gotham Knights) nebo Portkey Games (Hogwarts Legacy).

Warner Bros. Discovery se v posledních letech potýká s úspěchy i tvrdými pády. Zatímco Hogwarts Legacy trhalo prodejní rekordy, fiasko Suicide Squad: Kill the Justice League vedlo k masivním ztrátám a uzavření některých studií. Pokud Paramount skutečně podá většinově hotovostní nabídku, čeká nás možná největší přesun herních značek poslední dekády, srovnatelný s odkupem Activison Blizzard, který nyní spadá pod Microsoft.

Smarty.cz
Tagy:
komiks Harry Potter batman akční fantasy RPG adventura kooperace bojovka otevřený svět Mortal Kombat (série) komiksové postavy superhrdina Warner Bros.
Zdroje:
Wall Street Journal
Hry:
Suicide Squad: Kill The Justice League Gotham Knights Hogwarts Legacy Mortal Kombat 1
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
