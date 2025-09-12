Mario míří zpět do vesmíru! Super Mario Galaxy 1+2 přistanou na Switchi už v říjnu

Nintendo oznámilo návrat nejoblíbenějších 3D skákaček s Mariem. Super Mario Galaxy a jeho pokračování dorazí na Switch i Switch 2 ve společné kolekci, která vyjde už 2. října. Zatímco první díl jste si mohli zahrát na Switchi v rámci limitované kolekce Super Mario 3D All-Stars, druhý díl se na hybridní konzoli objevuje vůbec poprvé. Součástí vydání budou i nové figurky Amiibo, které dorazí 4. října.
Reedice vychází symbolicky ke 40. výročí Maria a zároveň podpoří premiéru chystaného filmu The Super Mario Galaxy Movie, který se inspiruje právě těmito vesmírnými dobrodružstvími. Obě hry nabídnou nezapomenutelné cestování po planetách s inovativními gravitačními mechanismy díky nimž si hry odnesly status legend už na konzoli Wii. Teď dostanete šanci zažít galaktické dobrodružství znovu – tentokrát v moderním kabátku.