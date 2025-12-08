Kyberpunkové loupeže v Den of Wolves komunitu baví
zdroj: 10 Chambers

Kyberpunkové loupeže v Den of Wolves komunitu baví

PC

8. 12. 2025 15:34 | autor: Ondřej Partl

Švédský celek 10 Chambers s kořeny v PayDay a nekompromisní akci GTFO znovu láká na loupeživý návrat v Den of Wolves. Zemitější zasazení do přítomnosti v něm nahradí kyberpunkové kulisy, nicméně adrenalin by měl být stejný. Nebo se o tom alespoň snaží přesvědčit nová ukázka.

V ní si čtyři speedrunneři GTFO zahráli pre-alfa verzi, která je podle zobrazených materiálů bavila. A když se jim brzy přestal dařit kradmý přístup, rozjel se boj o přežití, který sice skončil nezdarem, ale druhý pokus byl už o poznání úspěšnější.

zdroj: 10 Chambers

Jestli bude úspěšný i návrat do prostředí „heistovek“, to zatím nevíme, stejně jako datum vydání. Pokud vás ale kombinace robotů, elektronické hudby a střílení baví, asi byste měli být ve střehu.

Nejnovější články