Kontroverzní studio ZA/UM zakladá odbory

Studio ZA/UM, známé díky RPG Disco Elysium, oznámilo vytvoření odborů v rámci týmu ve Spojeném království. Organizaci pomohla sestavit Independent Workers Union of Great Britain a vedení studia ji zároveň dobrovolně uznalo.
Odbory údajně mají dopomoci k lepší atmosféře ve studiu a pospolitosti. Zaměstnanci díky nim chtějí mít své místo u velkých jednání s vedením, přičemž nechtějí spoléhat pouze na právní prostředky. Přestože sdružení vzniklo ve Velké Británii, je otevřené kolegům z poboček v Estonsku či Portugalsku.
Otevřené přijetí odborů ze strany vedení je docela kontrastní situací s kontroverzní minulostí, během níž byli vyhození tři klíčoví tvůrci fenomenálního RPG, kteří celek následně i žalovali. V roce 2024 navíc došlo k rušení projektů a rozlehlému propouštění kvůli nezvládnuté expanzi. Možná i to je důvod, proč se zaměstnanci k odborům odhodlali – nechtějí čelit něčemu podobnému.
Krok každopádně přichází ve chvíli, kdy studio intenzivně pracuje a postupně představuje svou špionážní novinku Zero Parades, která je plánovaná na příští rok.