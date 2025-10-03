Kontroverzní studio ZA/UM zakladá odbory
Kontroverzní studio ZA/UM zakladá odbory

PC MAC PlayStation 5

3. 10. 2025 10:20 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Studio ZA/UM, známé díky RPG Disco Elysium, oznámilo vytvoření odborů v rámci týmu ve Spojeném království. Organizaci pomohla sestavit Independent Workers Union of Great Britain a vedení studia ji zároveň dobrovolně uznalo.

Odbory údajně mají dopomoci k lepší atmosféře ve studiu a pospolitosti. Zaměstnanci díky nim chtějí mít své místo u velkých jednání s vedením, přičemž nechtějí spoléhat pouze na právní prostředky. Přestože sdružení vzniklo ve Velké Británii, je otevřené kolegům z poboček v Estonsku či Portugalsku.

Otevřené přijetí odborů ze strany vedení je docela kontrastní situací s kontroverzní minulostí, během níž byli vyhození tři klíčoví tvůrci fenomenálního RPG, kteří celek následně i žalovali. V roce 2024 navíc došlo k rušení projektů a rozlehlému propouštění kvůli nezvládnuté expanzi. Možná i to je důvod, proč se zaměstnanci k odborům odhodlali – nechtějí čelit něčemu podobnému.

Krok každopádně přichází ve chvíli, kdy studio intenzivně pracuje a postupně představuje svou špionážní novinku Zero Parades, která je plánovaná na příští rok.

