ZA/UM ruší další projekt. Disco Elysium se mělo dočkat datadisku

16. 2. 2024 12:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Studio ZA/UM, které stojí za jedním z nejlepších RPG posledních let, Disco Elysium, mělo pro hru v posledních měsících tvořit samostatný datadisk s kódovým označením Project X7, jehož vývoj byl ale teď zrušen. Alespoň to tvrdí zdroje serveru Video Games by GLHF, které si přály zůstat v anonymitě. Údajné zrušení prý také doprovází potenciální propouštění, které by se mohlo dotknout přibližně čtvrtiny týmu, tedy asi 24 zaměstnanců.

Zpráva pochází od „zdrojů blízkých celé záležitosti“ a z interního e-mailu, jehož autorem je údajně generální ředitel ZA/UM Ilmar Kompus. Jedná se přitom už o třetí zrušení či pozastavení projektu během tří let. Pokračování Disco Elysium s kódovým označením Project Y12 bylo údajně zrušeno v roce 2022 a vývoj nové sci-fi hry (Project P1) byl pozastaven loni.

Zdroje uvádějí, že ve zrušených projektech hrál roli mizerný management, a popisují vedení studia, které se „vždy chovalo, jako by tu byl nepřítel“. Zprávy následují po soudním sporu s původními tvůrci Disco Elysium, které nové vedení z kolektivu ZA/UM vyhodilo, i předchozích informacích o toxické pracovní kultuře, která ve studiu měla panovat.

Je obrovská škoda, že zrovna u tvůrců takového klenotu, jakým Disco Elysium bez pochyby je, došlo a očividně zřejmě ještě pořád dochází k zásadnímu nesouladu. Filozofické RPG by si rozhodně zasloužilo nejen The Final Cut, který dostalo, ale třeba i plnohodnotné pokračování, nebo alespoň onen samostatný datadisk. Bohužel se zdá, že ze ZA/UM jen tak žádná další hra nevzejde.