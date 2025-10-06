Konec pekelného rytmu. Tvůrci Metal: Hellsinger po deseti letech končí
6. 10. 2025 18:52 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Studio The Outsiders, známé díky rytmické střílečce Metal: Hellsinger a její VR verzi, oznámilo uzavření po deseti letech fungování. Důvodem je hromadné propouštění ve společnosti Funcom, pod kterou švédské studio oficiálně spadalo jako Funcom Stockholm. Podle webu firmy šlo o tým čítající přibližně šedesát zaměstnanců. Zakladatel David Goldfarb zveřejnil zprávu na sociálních sítích, kde přiznal, že rozhodnutí stále zpracovává: „Naše desetileté studio bude uzavřeno. Jsem nesmírně hrdý, že jsme po zrušení projektu Darkborn dokázali vstát z popela a vytvořit Metal: Hellsinger.“

zdroj: Funcom

Funcom nedávno oznámil propouštění napříč svými pobočkami, aby se mohl více soustředit na MMO Dune: Awakening a jeho podporu. Přesný rozsah škrtů zatím není znám. Goldfarb dodal, že bývalý tým chce na úspěchu Metal: Hellsinger stavět a pokračovat v nějaké nové formě – fanoušky i kolegy proto vyzval k nabídce pracovních příležitostí či obchodních kontaktů.

