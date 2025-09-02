Kojima Productions slaví 10 let. Kodžimovo studio ukáže, na čem pracuje po Death Stranding 2
Kojima Productions slaví 10 let. Kodžimovo studio ukáže, na čem pracuje po Death Stranding 2

2. 9. 2025

Studio Kojima Productions oznámilo velkolepou oslavu svého 10. výročí, která proběhne 23. září v Tokiu. Akce s podtitulem Beyond The Strand slibuje hosty, speciální překvapení a především náhled do budoucna a příštích projektů. Samotný Hideo Kodžima bude celou událost osobně moderovat.

Otázkou zůstává, co přesně Kodžima ukáže. Na stole je hned několik her: experimentální hororová hra OD pro Xbox a také špionážní Physint odkazující éru Metal Gear Solid, na kterém ale vývojář momentálně pracuje úplně sám. Naopak Death Stranding 3 spíše nečekejte, protože Kodžima potvrdil, že pokračování sice má v hlavě, ale nebude ho sám realizovat. 

