John Carpenter dal posvěcení videohře. Nyní se Toxic Commando předvádí

22. 8. 2025 16:57 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

K oznámení kooperační střílečky John Carpenter's Toxic Commando došlo už v půlce roku 2023. Od té doby se po hře slehla zem, což většinou nebývá dobré znamení, spíše předzvěst zrušení. Šikulové ze Saber Interactive na hře ale nadále pracovali a před několika dny vypustili první záběry přímo z hraní, které plní původní sliby.

Ani kdybyste mi lepkavým slizem hrozili, nebyl bych na první dobrou potvrdit, jestli se dívám na Back 4 Blood nebo akci zaštítěnou kultovním režisérem. Snad jediným vysloveně poznávacím znakem je lehce přestřelená stylizace a doprovod syntezátorů. Jinak ale hra vypadá přesně jako další zombie střílečka, která se liší využitím vozidel a docela masivními hordami.

zdroj: Focus Entertainment

Přesto vše to není nutně špatně. Bezhlavé kosení zombies je kratochvílí, která dokáže zabavit, především v dobře sehrané partě kamarádů. A jestli zbraňový arzenál nabídne i pár unikátních kousků a studio s Focusem budou vykáží podporu podobně jako třeba Space Marine 2, třeba z toho vznikne příjemná volnočasová zábava.

Na jakou stranu se misky vah nakonec převáží odhalí rok 2026 na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

