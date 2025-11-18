James Bond, temné fantasy i horor. Xbox ve čtvrtek ukáže novinky třetích stran

Microsoft si na čtvrtek 20. listopadu v 19:00 nachystal stream Xbox Partner Preview, kde se ukáže řada her mířících na Xbox a PC od společností jako IO Interactive, Eclipse Glow Games nebo THQ Nordic.
Z potvrzených titulů se těšte na videoherního bondovku 007: First Light, temné fantasy Tides of Annihilation nebo hororovku Reanimal. Popisek streamu slibuje i řadu překvapení a pár nových oznámení. Řada novinek se samozřejmě bude týkat i služby Game Pass, do které prezentované hry taktéž dorazí.
Akci si naladíte na YouTube nebo Twitchi. Zatím není jasné, jak dlouho bude trvat. Jisté nicméně je, že vás celým vysíláním provede hlas Jennifer English, která v Tides of Annihilation ztvárnila hlavní hrdinku Gwendolyn.