James Bond, temné fantasy i horor. Xbox ve čtvrtek ukáže novinky třetích stran

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

18. 11. 2025 13:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Microsoft si na čtvrtek 20. listopadu v 19:00 nachystal stream Xbox Partner Preview, kde se ukáže řada her mířících na Xbox a PC od společností jako IO Interactive, Eclipse Glow Games nebo THQ Nordic.

Z potvrzených titulů se těšte na videoherního bondovku 007: First Light, temné fantasy Tides of Annihilation nebo hororovku Reanimal. Popisek streamu slibuje i řadu překvapení a pár nových oznámení. Řada novinek se samozřejmě bude týkat i služby Game Pass, do které prezentované hry taktéž dorazí.

Xbox Partner Preview 2025 zdroj: Microsoft

Akci si naladíte na YouTube nebo Twitchi. Zatím není jasné, jak dlouho bude trvat. Jisté nicméně je, že vás celým vysíláním provede hlas Jennifer English, která v Tides of Annihilation ztvárnila hlavní hrdinku Gwendolyn.

