Jak bude fungovat bydlení ve World of Warcraft: Midnight?

Jednou z hlavních novinek chystaného datadisku Midnight pro MMO evergreen World of Warcraft je možnost vlastního bydlení. Funkce už teď vyvolává živé debaty, zejména potom, co vyšlo najevo, že si komunita za doplňky do domků bude muset připlatit. Přesto se řada lidí těší, až se zabydlí, proto jim teď hlavní designér bydlení Jay Hwang přiblížil, jak bude celý proces fungovat.
Pravidelní hráči se k domku dostanou rychle, kdy obdrží úvodní úkol, který je seznámí se základy systému i s okolím parcely. Následně si pořídí pozemek a nastěhují se do vybraného sousedství, kde už začne skutečné zvelebování nového domova a postupné seznamování se sousedy.
Na výběr bude hned několik typů komunit. Můžete se připojit do veřejného sousedství, případně se nastěhovat do oblasti vyhrazené pro guildy. V každém případě budete mít nad podobou domu kontrolu v přístupném editoru, kde můžete měnit podlahy, stěny, stropy, barevné varianty i celkový styl. Postupem času dům bude možné rozšiřovat o další místnosti a prvky.
World of Warcraft: Midnight vychází o půlnoci z 2. na 3. března. Pokud si datadisk předobjednáte, budete si v rámci testovací fáze bydlení moct zkoušet už od zítřka.