Jak bude fungovat bydlení ve World of Warcraft: Midnight?
zdroj: Activision Blizzard

Jak bude fungovat bydlení ve World of Warcraft: Midnight?

PC

1. 12. 2025 13:10 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Jednou z hlavních novinek chystaného datadisku Midnight pro MMO evergreen World of Warcraft je možnost vlastního bydlení. Funkce už teď vyvolává živé debaty, zejména potom, co vyšlo najevo, že si komunita za doplňky do domků bude muset připlatit. Přesto se řada lidí těší, až se zabydlí, proto jim teď hlavní designér bydlení Jay Hwang přiblížil, jak bude celý proces fungovat.

Pravidelní hráči se k domku dostanou rychle, kdy obdrží úvodní úkol, který je seznámí se základy systému i s okolím parcely. Následně si pořídí pozemek a nastěhují se do vybraného sousedství, kde už začne skutečné zvelebování nového domova a postupné seznamování se sousedy. 

zdroj: Blizzard Entertainment

Na výběr bude hned několik typů komunit. Můžete se připojit do veřejného sousedství, případně se nastěhovat do oblasti vyhrazené pro guildy. V každém případě budete mít nad podobou domu kontrolu v přístupném editoru, kde můžete měnit podlahy, stěny, stropy, barevné varianty i celkový styl. Postupem času dům bude možné rozšiřovat o další místnosti a prvky.

World of Warcraft: Midnight vychází o půlnoci z 2. na 3. března. Pokud si datadisk předobjednáte, budete si v rámci testovací fáze bydlení moct zkoušet už od zítřka.

Smarty.cz
Tagy:
RPG MMORPG blizzard
Zdroje:
Blizzard Entertainment
Hry:
Worlds of Warcraft: Midnight
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

World of Warcraft: Midnight – Bydlení
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line

Nejnovější články