Nejen hráčská obydlí, ale i prémiová měna. World of Warcraft hodlá na bydlení vydělávat

World of Warcraft dostane po více než dvaceti letech čekání hráčská obydlí – a zároveň zřejmě na ně navázanou prémiovou měnu. Podle dat z testovací verze nadcházejícího datadisku Midnight plánuje Blizzard využít nový systém měny Hearthsteel k monetizaci výzdoby a doplňků pro domy, chaty a sídla.
Funkce vlastního bydlení patří mezi nejčastější požadavky komunity už od dob původního WoW. V alfě se zatím zdá, že je systém velmi otevřený a nechá vás volně stavět i dekorovat bez výrazných omezení. Do hry míří stovky ozdob a nábytku z interiérů budov předchozích datadisků, doplněné o úplně nové dekorace. Právě ty budou zřejmě zamčené za další poplatky.
Web Wowhead v nejnovější verzi hry objevil ikony a popisky měny s názvem Hearthsteel, stříbrné mince s ornamentem připomínajícím logo Hearthstone. Na základě dataminingu se zdá, že půjde o klasickou prémiovou měnu, která už funguje například v Overwatchi nebo Diablu, určená právě pro systém kolem bydlení. Nechybí klasické monetizační triky známé třeba z mobilních her, jako jsou „výhodné“ balíčky a schválně pokřivená kvantita měny, abyste byli nuceni nakupovat balíčky, které obsahují víc mincí, než kolik skutečně potřebujete na nákup vytoužené položky.
Blizzard zatím oficiálně existenci nové měny nepotvrdil a pravděpodobně se k ní vyjádří, až se bude příští rok blížit vydání datadisku. Přesto v komunitě už teď začínají bujet obavy, že dlouho žádaný systém dekorací bude zpoplatněný až na půdu, s cenovkami skutečných peněz na každé lampě, židli a tapetě.
Spekulace posiluje i redesign prémiového obchodu, který v alfě obsahuje více záložek a prostor pro větší předměty, což naznačuje, že se do plné verze chystá ještě rozsáhlejší nabídka kosmetických doplňků. Pokud se tento model potvrdí, hrozí, že bydlení ve WoW se stane výsadou těch, kteří si za virtuální nábytek ochotně připlatí.