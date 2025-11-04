Nejen hráčská obydlí, ale i prémiová měna. World of Warcraft hodlá na bydlení vydělávat
zdroj: Activision Blizzard

Nejen hráčská obydlí, ale i prémiová měna. World of Warcraft hodlá na bydlení vydělávat

PC

4. 11. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Worlds of Warcraft: Midnight
Worlds of Warcraft: Midnight
Worlds of Warcraft: Midnight
Galerie

World of Warcraft dostane po více než dvaceti letech čekání hráčská obydlí – a zároveň zřejmě na ně navázanou prémiovou měnu. Podle dat z testovací verze nadcházejícího datadisku Midnight plánuje Blizzard využít nový systém měny Hearthsteel k monetizaci výzdoby a doplňků pro domy, chaty a sídla.

Funkce vlastního bydlení patří mezi nejčastější požadavky komunity už od dob původního WoW. V alfě se zatím zdá, že je systém velmi otevřený a nechá vás volně stavět i dekorovat bez výrazných omezení. Do hry míří stovky ozdob a nábytku z interiérů budov předchozích datadisků, doplněné o úplně nové dekorace. Právě ty budou zřejmě zamčené za další poplatky.

Závislost ilustrační AI
Téma
Závislost na videohrách, aneb Když jsou hry špatný pán

Web Wowhead v nejnovější verzi hry objevil ikony a popisky měny s názvem Hearthsteel, stříbrné mince s ornamentem připomínajícím logo Hearthstone. Na základě dataminingu se zdá, že půjde o klasickou prémiovou měnu, která už funguje například v Overwatchi nebo Diablu, určená právě pro systém kolem bydlení. Nechybí klasické monetizační triky známé třeba z mobilních her, jako jsou „výhodné“ balíčky a schválně pokřivená kvantita měny, abyste byli nuceni nakupovat balíčky, které obsahují víc mincí, než kolik skutečně potřebujete na nákup vytoužené položky.

Blizzard zatím oficiálně existenci nové měny nepotvrdil a pravděpodobně se k ní vyjádří, až se bude příští rok blížit vydání datadisku. Přesto v komunitě už teď začínají bujet obavy, že dlouho žádaný systém dekorací bude zpoplatněný až na půdu, s cenovkami skutečných peněz na každé lampě, židli a tapetě.

zdroj: Blizzard

Spekulace posiluje i redesign prémiového obchodu, který v alfě obsahuje více záložek a prostor pro větší předměty, což naznačuje, že se do plné verze chystá ještě rozsáhlejší nabídka kosmetických doplňků. Pokud se tento model potvrdí, hrozí, že bydlení ve WoW se stane výsadou těch, kteří si za virtuální nábytek ochotně připlatí.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy RPG MMORPG blizzard
Zdroje:
Activision Blizzard, Wowhead
Hry:
World of Warcraft Worlds of Warcraft: Midnight
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser

Nejnovější články