Jack Black a spol. se vrátí. Druhý filmový Minecraft vyjde v roce 2027
zdroj: Warner Bros.

Jack Black a spol. se vrátí. Druhý filmový Minecraft vyjde v roce 2027

10. 10. 2025 12:32 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Vzhledem k tomu, že Warneři s filmovým Minecraftem letos rozbili na jaře bank (téměř miliarda dolarů jenom z kin), netrvalo dlouho a potvrdily se přípravy pokračování. Dosud šlo o potenciální plány, nyní je všechno černé na bílém.

Studio potvrdilo, že druhý film do kin dorazí 23. července 2027. Vrátí se s ním nejen režisér Jared Hess, ale i scenárista Chris Galleta, který s ním vytvoří scénář. Obsazení potvrzené nebylo, ale jelikož Jason Momoa zastoupí roli jednoho z výkonný producentů, asi se vrátí i před kamery stejně jako Jack Black.

Při čekání na další virální momenty přímo z kin si omladina může zkrátit čekání herním obsahem, který do kostičkového sandboxu přidal tři minihry a sedm skinů inspirovaných hlavními herci z jedničky.

