Hogwarts Legacy můžete získat zdarma

12. 12. 2025 13:12 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Na tento týden se díky The Game Awards slibovalo, že uživatelé Epic Games Store budou moci zdarma získat velkou hr. Slib se v noci potvrdil, jelikož je na platformě k mání Hogwarts Legacy.

Máte tak ideální příležitost se na vlastní kůži přesvědčit, jestli má čarodějnický open-world co nabídnout i nefanouškům Harry Pottera. Buď si jej oblíbíte, nebo se budete řadit k rezervovanějším lidem, kteří po prvních hodinách hůlku odložili.

<span>Kouzelnická škola otevírá své brány tak, jak jsme to ještě neviděli, v obrovském otevřeném RPG Hogwarts Legacy. Harryho Pottera nepotkáme, protože se nacházíme v 19. století, ale o to víc tajemství na nás v hlubinách Bradavic a na jejich širých pozemcích čeká!</span>zdroj: vlastní video redakce

Nakonec je ale jedno, do jakého tábora se nakonec připojíte, protože „bezplatná“ cenovka vás bolet nebude. Čas na aktivaci máte do 18. prosince 17:00. Následně už odstartuje vánoční rozdávání her, během něhož se každý den v nabídce objeví jiný titul.

Ondřej Partl
