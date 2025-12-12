Hogwarts Legacy můžete získat zdarma

Na tento týden se díky The Game Awards slibovalo, že uživatelé Epic Games Store budou moci zdarma získat velkou hr. Slib se v noci potvrdil, jelikož je na platformě k mání Hogwarts Legacy.
Máte tak ideální příležitost se na vlastní kůži přesvědčit, jestli má čarodějnický open-world co nabídnout i nefanouškům Harry Pottera. Buď si jej oblíbíte, nebo se budete řadit k rezervovanějším lidem, kteří po prvních hodinách hůlku odložili.
Nakonec je ale jedno, do jakého tábora se nakonec připojíte, protože „bezplatná“ cenovka vás bolet nebude. Čas na aktivaci máte do 18. prosince 17:00. Následně už odstartuje vánoční rozdávání her, během něhož se každý den v nabídce objeví jiný titul.