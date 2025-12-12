Gotham ochráníte v LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight na jaře

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight je ambiciózním návratem licencovaných her na základě dánské stavebnice, která zkombinuje oblíbený komiksový svět DC, typickou hratelnost her od Traveller's Tales a prvky Arkham série v sympatickém balení, kde nebudou chybět žádné známé postavy z netopýřího univerza.
Další ukázka upřesňuje, že půjde s největší pravděpodobností o ultimátní balíček, kde se míchají reálie z komiksů i všemožných filmů. Vše ve světě, kde kromě mlácení dojde i na jednoduché hádanky a minihry, jako je třeba hackování či kradmý postup v latexu Catwoman.
Půjde-li o velký návrat odhalí 29. května hráči na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Respektive někteří o tři dny dříve, pokud si zakoupí deluxe edici s oblečkem inspirovaným kultovním komiksem Návrat Temného rytíře. Majitelé Nintenda Switch 2 se konkrétního data vydání dočkají až později.