Ghost of Yótei vybízí k návratu s režimem New Game+
zdroj: PlayStation

PlayStation 5

20. 11. 2025 13:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ghost of Yótei některé možná zklamal, pomstychtivá cesta Atsu se ale stále pyšní krásnou krajinou a povedenými souboji, které vás do virtuálního Japonska možná čas od času donutí vrátit. A kdyby ne, třeba se to povede nové aktualizaci.

Už příští týden 24. listopadu do akční adventury dorazí režim New Game+, abyste si mohli příběh projít znovu se všemi odemčený schopnostmi a výbavou. K tomu se můžete vrátit k výzvám, které nově budou sledovat statistiky pro jednodušší překonávání v příštích pokusech.

zdroj: PlayStation

Pokud by vás už nebavila nastavená obtížnost, přibudou současně obtížnější režimy. V nich se možná bude hodit nová výbava získaná u melodického obchodníka. Vzhled mezitím upraví dalších 30 kosmetických doplňků a statistiky zlepší další zbroj a její vylepšení. Změnami projde i fotomód obohacený dalšími filtry a možnostmi.

Ghost of Yótei si zahrajete exkluzivně na PlayStationu 5. PC verze zatím oznámená nebyla, obecně se s ní stále časem počítá.

