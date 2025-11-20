Ghost of Yótei vybízí k návratu s režimem New Game+

Ghost of Yótei některé možná zklamal, pomstychtivá cesta Atsu se ale stále pyšní krásnou krajinou a povedenými souboji, které vás do virtuálního Japonska možná čas od času donutí vrátit. A kdyby ne, třeba se to povede nové aktualizaci.
Už příští týden 24. listopadu do akční adventury dorazí režim New Game+, abyste si mohli příběh projít znovu se všemi odemčený schopnostmi a výbavou. K tomu se můžete vrátit k výzvám, které nově budou sledovat statistiky pro jednodušší překonávání v příštích pokusech.
Pokud by vás už nebavila nastavená obtížnost, přibudou současně obtížnější režimy. V nich se možná bude hodit nová výbava získaná u melodického obchodníka. Vzhled mezitím upraví dalších 30 kosmetických doplňků a statistiky zlepší další zbroj a její vylepšení. Změnami projde i fotomód obohacený dalšími filtry a možnostmi.
Ghost of Yótei si zahrajete exkluzivně na PlayStationu 5. PC verze zatím oznámená nebyla, obecně se s ní stále časem počítá.