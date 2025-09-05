Ghost of Yótei se blíží a představuje nodači
zdroj: PlayStation

Ghost of Yótei se blíží a představuje nodači

PlayStation a studio Sucker Punch pokračují v sérii videí pro Ghost of Yótei, kde postupně představují nové zbraně. Po křesadlové pušce, jari a kusarigamě konečně přišla řada na velký obouruční meč nodači.

Jak můžete očekávat, pro Atsu se bude jednat o těžký kousek, který omezí její hybnost. Na druhou to, co ztrácí ve švihu, bezpečně nahrazuje tíha a drtivá síla, díky níž není problém překonat i těžší brnění a zasadit vašim sokům smrtelnou ránu na první pokus.

Nodači se součástí vašeho arzenálu stane 2. října, kdy Ghost of Yótei vychází na PlayStation 5.

