Ghost of Yótei ukazuje kusarigamu v akci

Ghost of Yótei nejenže přesune sérii o značný kus v historii dopředu, ale také promění přístup k akci. Už nebudete nutně čestným samurajem na Cušimě, nýbrž „duchem pomsty“, jemuž na cestě pomáhají nové schopnosti i zbraně.
Čerstvá ukázka ukazuje v akci jednu z nich v rukou nové hlavní hrdinky. Jde o tradiční japonskou zbraň kusarigamu, která se skládá z malé kosy a speciálního typu řetězu se závažím na konci. Díky tomu je nástroj vynalezený v období Muromači vhodný pro kontrolu větších skupinek nepřátel, s nimiž si poradí díky značnému dosahu.
zdroj: PlayStation
Ghost of Yótei vyjde 2. října na PlayStation 5. Předpokládá se, že časem akční adventura zamíří i na PC.