Jari vám v Ghost of Yótei pomůže kontrolovat davy

PlayStation se před vydáním Ghost of Yótei rozhodl, že představí všechny nové zbraně, jimiž se hlavní hrdinka Atsu bude v chystaném nepřímém pokračování Ghost of Tsushima ohánět. Po kose na řetězu přichází na řadu noblesnější zbraň v podobě tradičního kopí - jari.
To je typické svou rovnou čepelí, která prořízne vše, co mu stojí v cestě. Kvůli dosahu i konstrukci je jari vhodné pro kontrolu davů s bezpečným odstupem, případně na útok s rozběhem, kdy nechráněného protivníka pohodlně napíchnete. Vzhledem k tomu, že efektivní užití takové zbraně vyžaduje um, v ukázce lze spatřit podobnosti s bojovým umění sódžucu, které je na jari zaměřené.
zdroj: PlayStation
Svého favorita si nicméně vybere každý, protože kromě už představené dvojice bude arzenál skýtat třeba ještě katany, lux, křesadlovou pušku nebo bojové drápy. Jejich služeb na cestě za pomstou v Ghost of Yótei využijete od 2. října na PS5.