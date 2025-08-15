Jari vám v Ghost of Yótei pomůže kontrolovat davy
PlayStation 5

15. 8. 2025 12:45 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

PlayStation se před vydáním Ghost of Yótei rozhodl, že představí všechny nové zbraně, jimiž se hlavní hrdinka Atsu bude v chystaném nepřímém pokračování Ghost of Tsushima ohánět. Po kose na řetězu přichází na řadu noblesnější zbraň v podobě tradičního kopí - jari.

To je typické svou rovnou čepelí, která prořízne vše, co mu stojí v cestě. Kvůli dosahu i konstrukci je jari vhodné pro kontrolu davů s bezpečným odstupem, případně na útok s rozběhem, kdy nechráněného protivníka pohodlně napíchnete. Vzhledem k tomu, že efektivní užití takové zbraně vyžaduje um, v ukázce lze spatřit podobnosti s bojovým umění sódžucu, které je na jari zaměřené.

zdroj: PlayStation

Svého favorita si nicméně vybere každý, protože kromě už představené dvojice bude arzenál skýtat třeba ještě katany, lux, křesadlovou pušku nebo bojové drápy. Jejich služeb na cestě za pomstou v Ghost of Yótei využijete od 2. října na PS5.

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články