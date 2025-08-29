Ghost of Yótei je hotové. V akci ukazuje křesadlovou pušku

Ghost of Yótei je jedním z nejočekávanějších titulů podzimu, na který se těší nejeden nadšenec do feudálního Japonska. Dobrou zprávou je, že akční adventura nebude mít zpozdění. Vývoj dospěl ke zdárnému konci, Sucker Punch posílá do lisovny finální verzi a tým se může zaměřit na doladění různých aspektů.
PlayStation k tomu zveřejnil další ukázku z cyklu „představujeme nové zbraně“. Do hledáčku objektivu se tentokrát dostala dobová křesadlová puška. Nabíjení sice nějakou dobu zabere, přesto se její přesnost hodí na likvidaci protivníků zpovzdálí. Jenom se připravte na to, že dělá velký hluk a jednoduše na sebe upozorníte.
Ghost of Yōtei has officially gone gold! ?— Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) August 28, 2025
We're so excited to finally have reached this milestone and can't wait for everyone to experience the beauty of Ezo on October 2nd.
Pre-order now: https://t.co/vztS3ECbnD pic.twitter.com/Ul7JiyPsSx
Dnes už je tedy možné bezpečně mluvit o tom, že Ghost of Yótei vyjde 2. října na PlayStation 5. V příštím roce na základní hru naváže kooperační režim Legends, obdobně jako v případě prvního dílu.