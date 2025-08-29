zdroj: PlayStation

PlayStation 5

Ghost of Yótei je hotové. V akci ukazuje křesadlovou pušku

29. 8. 2025 12:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ghost of Yótei je jedním z nejočekávanějších titulů podzimu, na který se těší nejeden nadšenec do feudálního Japonska. Dobrou zprávou je, že akční adventura nebude mít zpozdění. Vývoj dospěl ke zdárnému konci, Sucker Punch posílá do lisovny finální verzi a tým se může zaměřit na doladění různých aspektů.

PlayStation k tomu zveřejnil další ukázku z cyklu „představujeme nové zbraně“. Do hledáčku objektivu se tentokrát dostala dobová křesadlová puška. Nabíjení sice nějakou dobu zabere, přesto se její přesnost hodí na likvidaci protivníků zpovzdálí. Jenom se připravte na to, že dělá velký hluk a jednoduše na sebe upozorníte.

Dnes už je tedy možné bezpečně mluvit o tom, že Ghost of Yótei vyjde 2. října na PlayStation 5. V příštím roce na základní hru naváže kooperační režim Legends, obdobně jako v případě prvního dílu.

