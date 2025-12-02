Euro Truck Simulator 2 boří rekordy i po 13 letech. Nové DLC přilákalo rekordní množství řidičů
zdroj: SCS Software

Euro Truck Simulator 2 boří rekordy i po 13 letech. Nové DLC přilákalo rekordní množství řidičů

PC

2. 12. 2025 13:35 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Euro Truck Simulator 2 - Nordic Horizons
Třináct let po vydání zaznamenal tuzemský kamioňácký simulátor rekord v počtu současně hrajících uživatelů. Euro Truck Simulator 2 hrálo během uplynulé neděle v jeden moment až 72 678 lidí. O návrat na výsluní se studiu SCS Software postarala dvojice čerstvých rozšíření Nordic Horizon a Forest Machinery.

Zatímco Nordic Horizons rozšiřuje mapu o malebné oblasti Skandinávie s horskými silničkami, lesními cestami a výhledy na četná jezera a fjordy, Forest Machinery rozšiřuje nabídku nákladu o lesnickou a dřevařskou techniku. Díky pravidelným updatům a rozšířením je Euro Truck Simulator 2 stále živý i po více než deseti letech od vydání, v příštích měsících by se měl dočkat detailního provedení Islandu a Irska. Americká kamionová odnož se pak chystá na kanadskou provincii v podobě Britské Kolumbie a americké státy Illinois, Jižní Dakota a už pozítří i na Louisianu.

Smarty.cz
Tagy:
rekord simulator kamionová doprava
Zdroje:
SteamDB, SCS Software
Hry:
Euro Truck Simulator 2
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
