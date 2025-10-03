Epic nabízí zdarma survival od bývalých vývojářů z Bioware

Týden se opět s týdnem sešel, což znamená, že Epic obměňuje nabídku dostupných her zdarma. Tentokrát ji tvoří jedna hra a nabídka pro hráče free-to-play RPG.
Hlavním chodem je survival Nightingale, který do předběžného přístupu vyslalo studio Inflexion Games složené z několika veteránů z Bioware. Asi největší lákadlo je v tomhle případě zajímavý svět míchající prvky viktoriánské Anglie a fantasy.
Společně s tím můžete využít nabídku pro Firestone Online Idle RPG. Pokud se z Epicu do hry přihlásíte, získáte limitovaný skin a materiály v běžné hodnotě kolem 100 %.
Nabídka v obou případech běží do 9. října 17:00. Poté znovu dojde ke změně, díky níž dostanete třeba výhodný set pro Albion Online.