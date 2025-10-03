Epic nabízí zdarma survival od bývalých vývojářů z Bioware
zdroj: Inflexion

Epic nabízí zdarma survival od bývalých vývojářů z Bioware

3. 10. 2025 15:25 | autor: Ondřej Partl

Týden se opět s týdnem sešel, což znamená, že Epic obměňuje nabídku dostupných her zdarma. Tentokrát ji tvoří jedna hra a nabídka pro hráče free-to-play RPG.

Nightingale
Novinky
Autoři slibného viktoriánského survivalu Nightingale propouští a zavírají pobočku

Hlavním chodem je survival Nightingale, který do předběžného přístupu vyslalo studio Inflexion Games složené z několika veteránů z Bioware. Asi největší lákadlo je v tomhle případě zajímavý svět míchající prvky viktoriánské Anglie a fantasy.

Společně s tím můžete využít nabídku pro Firestone Online Idle RPG. Pokud se z Epicu do hry přihlásíte, získáte limitovaný skin a materiály v běžné hodnotě kolem 100 %.

Nabídka v obou případech běží do 9. října 17:00. Poté znovu dojde ke změně, díky níž dostanete třeba výhodný set pro Albion Online.

Ondřej Partl
Ondřej Partl

Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články