Cyberpunk 2077 svolává statečné netrunnery. Co chystá na 4. září?

Studio CD Projekt RED znovu rozvířilo spekulace kolem Cyberpunku 2077, tentokrát prostřednictvím záhadného vzkazu od fiktivní prezidentky Rosalind Myers, hlavy Nových spojených států amerických. V dramatickém prohlášení mluví o rostoucí kybernetické hrozbě a vyzývá statečné netrunnery, aby se připojili k boji za svobodu. Fanoušci vybízí k absolvování náborového testu, který by měl být dostupný od čtvrtka 4. září.
Important message for N.U.S.A. Citizens from President Rosalind Myers. pic.twitter.com/GOHC5Tw136— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 1, 2025
Zatím není jasné, zda jde o nový obsah pro Phantom Liberty, New Game+, nebo úplně jinou funkci, kterou CD Projekt zatím tají. Faktem ale je, že příspěvek okamžitě rozproudil diskuzi a komunita netrpělivě čeká, co se v Night City chystá. Jisté je, že Cyberpunk 2077 skoro po pěti letech od vydání stále neřekl poslední slovo, ačkoliv měl jeho vývoj oficiálně skončit už dávno.