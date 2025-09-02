Cyberpunk 2077 svolává statečné netrunnery. Co chystá na 4. září?
zdroj: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 svolává statečné netrunnery. Co chystá na 4. září?

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Stadia Xbox Series Switch 2

2. 9. 2025 11:40 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Studio CD Projekt RED znovu rozvířilo spekulace kolem Cyberpunku 2077, tentokrát prostřednictvím záhadného vzkazu od fiktivní prezidentky Rosalind Myers, hlavy Nových spojených států amerických. V dramatickém prohlášení mluví o rostoucí kybernetické hrozbě a vyzývá statečné netrunnery, aby se připojili k boji za svobodu. Fanoušci vybízí k absolvování náborového testu, který by měl být dostupný od čtvrtka 4. září.

Zatím není jasné, zda jde o nový obsah pro Phantom Liberty, New Game+, nebo úplně jinou funkci, kterou CD Projekt zatím tají. Faktem ale je, že příspěvek okamžitě rozproudil diskuzi a komunita netrpělivě čeká, co se v Night City chystá. Jisté je, že Cyberpunk 2077 skoro po pěti letech od vydání stále neřekl poslední slovo, ačkoliv měl jeho vývoj oficiálně skončit už dávno.

Tagy:
sci-fi RPG kyberpunk datadisk cyberpunk
Zdroje:
CD Projekt RED
Hry:
Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
