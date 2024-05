CD Projekt Red definitivně skončil s vývojem Cyberpunku 2077

29. 5. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

CD Projekt Red oficiálně ukončil vývoj Cyberpunk 2077 a poprvé po deseti letech vývoje a posledních čtyřech letech opravování chyb a rozšiřování možností tak na hře nikdo nepracuje.

Navzdory nelehkému začátku věnoval CD Projekt čtyři roky opravování Cyberpunku 2077 prostřednictvím bezplatných aktualizací a jednoho velkého a velice povedeného datadisku. Letos tak hra konečně dosáhla stavu, kdy ji za definitivně hotovou považují nejen hráči, ale i sami vývojáři a ti tak konečně tuto kapitolu uzavírají.

Podle prezentace finančních výsledků CDPR za 1. čtvrtletí odhalil graf, že v únoru 2024 na Cyberpunku 2077 stále pracovalo 17 vývojářů. V dubnu 2024 však tento počet klesl na nulu a aktivní vývoj hry tak skončil. Dá se předpokládat, že CD Projekt na současnou verzi Cyberpunku 2077 už sahat nijak nebude, leda by se najednou objevil například nějaký zákeřný bug.

Otázkou pak je případná nextgenová verze hry pro budoucí generaci konzolí, ale to je zatím ještě hudba daleké budoucnosti. Stejně tak může být na stole třeba i případný port hry na nadcházejícího nástupce Switche, který by mohl dorazit příští rok, ale to tvůrci zatím samozřejmě nepotrvdili.

V současné době se CDPR soustředí hned na několik nových projektů. Většina zaměstnanců nyní pracuje na projektu Polaris, nové hře ze světa Zaklínače, zatímco projekt Orion, pokračování Cyberpunku 2077, má přidělených 56 vývojářů a je nejspíš ještě daleko.