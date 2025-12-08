Co dostanou hráči Arc Raiders při smazání svého postupu?

Extrakční akce Arc Raiders pokračuje ve svém přístupně nastolené filozofii a konečně odhaluje odměny, které hráči dostanou, pokud se mezi 17. a 22. prosincem rozhodnou resetovat většinu svého postupu a pošlou svou postavu do zaslouženého důchodu.
Za vaši práci a snahu dostanete několik permanentních i dočasných odměn. Permanentně dostanete nový obleček pro dalšího vašeho hrdinu, ale také čepičku pro věrného kohouta Scrappyho. Váš profil ozdobí nová ikonka značící, že jste udělali prestiž a do dalšího života dostanete 12 bonusových míst v úložném prostoru. Z něho ovšem zmizí všechny předměty, jejichž hodnota se společně se získanými penězi přemění do bonusových bodů dovedností v poměru jeden milion za jeden bod.
Na začátku další sezóny pak dostanete 10% navýšení efektivity oprav, 5% bonus k zisku zkušenostních bodů a o 6 % více materiálů od Scrappyho. Pro někoho to může působit jako málo, ale pořád je třeba myslet na to, že vývojářské studio nechce hráče, kteří nebudou postup resetovat, příliš penalizovat.
Současně je třeba poznamenat, že pro reset potřebujete nejdříve postavit karavanu, do níž musíte v několika fázích vložit slušné množství materiálů. Pokud ji ale dostavět nestihnete, postup by vám měl zůstat do další sezóny, abyste v ní mohli možnost resetu odemknout rychleji.