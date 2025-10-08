Clair Obscur: Expedition 33 prodalo 5 milionů kopií. Tvůrci chystají obří update a češtinu jako poděkování
zdroj: Sandfall Interactive

8. 10. 2025 15:33

Francouzské studio Sandfall Interactive oznámilo, že jeho hit Clair Obscur: Expedition 33 překonal hranici pěti milionů prodaných kopií napříč platformami, a to jen půl roku po vydání. RPG, které uchvátilo poetickou stylizací a emocemi nabitým příběhem, se tak stalo jedním z nejúspěšnějších nezávislých titulů letošního roku. Úspěch doprovází i fenomenální ohlas soundtracku od Loriena Testarda, který má už přes 333 milionů přehrání a dominoval Billboard Classical Chart více než deset týdnů.

Clair Obscur: Expedition 33 – recenze výjimečného JRPG

Na oslavu těchto milníků vývojáři oznámili, že připravují velký bezplatný update pro všechny platformy. Aktualizace přinese novou hratelnou oblast, boss fighty pro veterány, nové kostýmy, rozšířenou lokalizaci do devatenácti jazyků (včetně češtiny!) a několik dalších překvapení. „Reakce fanoušků je neuvěřitelná,“ uvedl kreativní ředitel Guillaume Broche, „a tento update bude naším poděkováním všem, kdo se do naší hry zamilovali.“

