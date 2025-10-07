Battlefield 6 šokuje: Fyzická verze je kompletní a nevyžaduje dodatečné stahování
zdroj: EA

Battlefield 6 šokuje: Fyzická verze je kompletní a nevyžaduje dodatečné stahování

7. 10. 2025 12:10 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

První fyzické kopie Battlefieldu 6 se dostaly k hráčům ještě před oficiálním vydáním 10. října a podle prvních dojmů přinášejí něco, co se u AAA titulů už téměř nevidí. Uživatel Grecea_Vlad na Redditu potvrdil, že disk pro PS5 obsahuje kompletní hru a nevyžaduje dodatečné stahování. Do akce se tak s fyzickou kopií můžete pustit takřka okamžitě, což je v době day-one patchů a povinných aktualizací příjemné překvapení.

Battlefield 6 představuje kampaň. Tanky u pyramid i přestřelky v Brooklynu

Podle uniklých informací jsou online servery už aktivní a několik šťastlivců už dokonce testuje multiplayer před oficiálním spuštěním. EA zároveň potvrdila, že dodatečný obsah začne vycházet od 28. října a bude zcela zdarma, včetně nových map, módů i zbraní. Battlefield 6 tak zatím vypadá jako osvěžující návrat k „staré škole“, kde disk znamená hotovou hru, multiplayer neplevelí divoké skiny a zpětné vazbě komunity se skutečně naslouchá.

Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
