Battlefield 6 šokuje: Fyzická verze je kompletní a nevyžaduje dodatečné stahování

První fyzické kopie Battlefieldu 6 se dostaly k hráčům ještě před oficiálním vydáním 10. října a podle prvních dojmů přinášejí něco, co se u AAA titulů už téměř nevidí. Uživatel Grecea_Vlad na Redditu potvrdil, že disk pro PS5 obsahuje kompletní hru a nevyžaduje dodatečné stahování. Do akce se tak s fyzickou kopií můžete pustit takřka okamžitě, což je v době day-one patchů a povinných aktualizací příjemné překvapení.
Podle uniklých informací jsou online servery už aktivní a několik šťastlivců už dokonce testuje multiplayer před oficiálním spuštěním. EA zároveň potvrdila, že dodatečný obsah začne vycházet od 28. října a bude zcela zdarma, včetně nových map, módů i zbraní. Battlefield 6 tak zatím vypadá jako osvěžující návrat k „staré škole“, kde disk znamená hotovou hru, multiplayer neplevelí divoké skiny a zpětné vazbě komunity se skutečně naslouchá.