Battlefield 6 představuje kampaň. Tanky u pyramid i přestřelky v Brooklynu

25. 9. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Battlefield 6 se na světová bojiště vrátí kromě explozivního multiplayeru i s příběhovou kampaní pro jednoho hráče. Dobrá zpráva pro milovníký příběhů: Vzdává se krátkých epizod známých z předchozích dílů a sází na jednu souvislou linii.

Vtělíte se do různých členů speciání jednotky Dagger 13, kteří se snaží zastavit žoldáky Pax Armata, soukromou armádu, jež má ambice přetvořit světovou mocenskou mapu ve chvíli, kdy se NATO hroutí. Kampaň vás provede přes tři kontinenty a nabídne scény jako vystřižené z hollywoodského akčního filmu. Bitva tanků pod pyramidami, přestřelky v brooklynských ulicích i HALO seskok přímo do nepřátelského území ukáží opojné možnosti destrukce Frostbite enginu.

Dagger 13 není jen bezejmenný tým, každý člen má vlastní minulost i schopnosti. Velitel Haz Carter je bývalý quarterback a útočný expert, Dylan Murphy vyniká odvahou a technickým myšlením jako inženýr, Simone „Gecko“ Espina se specializuje na průzkum a stopování, Cliff Lopez zajišťuje podporu týmu a Lucas Hemlock, záhadný operativní pracovník CIA, se nikdy nezastaví před ničím, pokud jde o službu vlasti.

Své parťáky budete moct v boji koordinovat skrz rozkazy nebo využívat jejich unikátní schopnosti. Vývojáři tak chtějí spojit dramatický příběh s taktickými prvky. Zajímavé je také propojení singleplayeru s multiplayerem. Mise Dagger 13 se totiž odehrávají na mapách, které následně využije režim All-Out Warfare. Tam proti sobě stojí zbytky sil NATO a jednotky Pax Armata.

Battlefield 6 vyjde 10. října 2025 na PlayStation 5, PC a Xbox Series X/S. Hra je navíc optimalizována pro PlayStation 5 Pro, takže slibuje ještě vyšší snímkovou frekvenci a detailnější vizuál.

