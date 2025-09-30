zdroj: Wargaming

PlayStation 4 PC Xbox 360 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

B. J. Blazkowitz v tanku Zwilling provětrá pancíře ve World of Tanks

30. 9. 2025 8:30 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

World of Tanks 2.0
Novinky
Největší update v historii World of Tanks přináší odměny, novou úroveň tanků i příběhový režim

World of Tanks oznamují výbušnou spolupráci s ikonickou sérií videoher Wolfenstein od studia MachineGames (trailer výše). Od 2. října se hráči World of Tanks přenesou do kůže Williama J. Blazkowicze a jeho spojenců z Odboje v novém speciálním Battle Passu: Wolfenstein. Akce poběží do 13. října a velitelé tanků získají příležitost vybojovat exkluzivní odměny s motivy Wolfensteina – autentické postavy jako členy posádek, 2D styly pro tanky, řadu prvků pro úpravy vzhledu a vůbec první německý těžký tank VIII. úrovně se dvěma děly – hrozivý Zwilling.

Smarty.cz
Tagy:
online akční historická válečná tank válečné hry
Zdroje:
Wargaming
Hry:
World of Tanks
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?
Fight Club #742 – Jsou dlouhé early accessy ke škodě?

Nejnovější články