World of Tanks oznamují výbušnou spolupráci s ikonickou sérií videoher Wolfenstein od studia MachineGames (trailer výše). Od 2. října se hráči World of Tanks přenesou do kůže Williama J. Blazkowicze a jeho spojenců z Odboje v novém speciálním Battle Passu: Wolfenstein. Akce poběží do 13. října a velitelé tanků získají příležitost vybojovat exkluzivní odměny s motivy Wolfensteina – autentické postavy jako členy posádek, 2D styly pro tanky, řadu prvků pro úpravy vzhledu a vůbec první německý těžký tank VIII. úrovně se dvěma děly – hrozivý Zwilling.
B. J. Blazkowitz v tanku Zwilling provětrá pancíře ve World of Tanks
30. 9. 2025 8:30 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |