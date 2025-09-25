Akční RPG lepší než Diablo IV se chystá na PlayStation
Akční RPG lepší než Diablo IV se chystá na PlayStation

PC MAC Linux PlayStation 5

25. 9. 2025 12:07 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Last Epoch
Last Epoch
Last Epoch
Galerie

Akční RPG Last Epoch, které v mnohém předčilo Diablo IV, dorazí i na PlayStation 5 společně s prvním velkým rozšířením Orobyss. Hra přináší bohatě rozvětvené stromy schopností, unikátní systém craftingu a množství obsahu, který v průběhu let vyšel v sezónních aktualizacích.

V roli cestovatele časem se vydáte do rozličných epoch světa Eterra, kde se střetnete s temnou bytostí Orobyss, zosobněním zoufalství a hrozby, jež ohrožuje celou existenci. Na cestu si berete mocné zbraně, ničivé kouzla a především artefakt zvaný Epoch, díky němuž lze překračovat hranice času.

Last Epoch
Recenze
Last Epoch – recenze akčního RPG lepšího než Diablo IV

K dispozici je pět základních tříd, z nichž každá nabízí tři specializace, a dohromady více než 120 unikátních schopností. Ty lze podle chuti modifikovat – od proměny vlčího společníka v krvelačnou smečku až po přetvoření obyčejného kladiva v ničivý vír.

Silnou stránkou hry je i detailní crafting, který vám dovolí vyladit každý kus vybavení přesně na míru vašemu hernímu stylu. To se bude hodit, protože endgame obsah je navržen pro nekonečné opakování a vrcholní bossové prověří i ty nejlépe připravené postavy.

S dodatkem Orobyss navíc dorazí čerstvé hrozby, nové možnosti, jak posunout buildy ještě dál, a samozřejmě další várka unikátních předmětů. Hra podporuje online kooperaci až pro čtyři lidi, obchodování přes cech kupců i samostatné hraní s alternativou v podobě Kruhu osudu. Vývojáři ze studia Eleventh Hour Games zdůrazňují, že od počátku staví na zpětné vazbě komunity, a nyní mezi cestovatele v Eteře přibudou i hráči z platformy PlayStation. Datum vydání zatím není známé.

Smarty.cz
Tagy:
RPG izometrické cestování časem
Zdroje:
Eleventh Hour
Hry:
Last Epoch
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články