Akční RPG lepší než Diablo IV se chystá na PlayStation

Akční RPG Last Epoch, které v mnohém předčilo Diablo IV, dorazí i na PlayStation 5 společně s prvním velkým rozšířením Orobyss. Hra přináší bohatě rozvětvené stromy schopností, unikátní systém craftingu a množství obsahu, který v průběhu let vyšel v sezónních aktualizacích.
V roli cestovatele časem se vydáte do rozličných epoch světa Eterra, kde se střetnete s temnou bytostí Orobyss, zosobněním zoufalství a hrozby, jež ohrožuje celou existenci. Na cestu si berete mocné zbraně, ničivé kouzla a především artefakt zvaný Epoch, díky němuž lze překračovat hranice času.
K dispozici je pět základních tříd, z nichž každá nabízí tři specializace, a dohromady více než 120 unikátních schopností. Ty lze podle chuti modifikovat – od proměny vlčího společníka v krvelačnou smečku až po přetvoření obyčejného kladiva v ničivý vír.
Silnou stránkou hry je i detailní crafting, který vám dovolí vyladit každý kus vybavení přesně na míru vašemu hernímu stylu. To se bude hodit, protože endgame obsah je navržen pro nekonečné opakování a vrcholní bossové prověří i ty nejlépe připravené postavy.
S dodatkem Orobyss navíc dorazí čerstvé hrozby, nové možnosti, jak posunout buildy ještě dál, a samozřejmě další várka unikátních předmětů. Hra podporuje online kooperaci až pro čtyři lidi, obchodování přes cech kupců i samostatné hraní s alternativou v podobě Kruhu osudu. Vývojáři ze studia Eleventh Hour Games zdůrazňují, že od počátku staví na zpětné vazbě komunity, a nyní mezi cestovatele v Eteře přibudou i hráči z platformy PlayStation. Datum vydání zatím není známé.