Tipy na vánoční dárky od redakce Games.cz: Hry pod stromeček

24. 11. 2021

Už se nám zase blíží sváteční čas. A protože ho z větší části patrně zase strávíme v nějaké formě izolace, jedním z nejvděčnějších typů dárků pro letošní Vánoce jsou, hádáte správně, počítačové a konzolové hry. Podobně jako v předchozích letech jsme v redakci dali hlavy dohromady a sestavili pro vás seznam tipů, čím letos obdarovat své blízké (nebo sebe), ať už v krabici, nebo ve formě kódu. Pojďme se podívat na doporučení jednotlivých členů redakčního týmu.

Adam Homola

Hitman 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Hitman 3 je svým způsobem stejně zpátečnický, jako je osvěžující. Tvůrci z IO Interactive v něm sympaticky ignorují různé trendy včetně mikrotransakcí, otevřených světů, lootu, craftingu, survivalu, RPG prvků a já nevím čeho všeho ještě.

Na nějakou dobu pravděpodobně poslední Hitman je nejen skvělým vyvrcholením aktuální trilogie, ale především je taky výbornou hrou. S vyladěným a sebevědomým designem, nápaditými misemi a dnes už ikonickou hratelností. Ta dokáže být seriózní i absurdní zároveň, navíc v mantinelech převážně lineárních koridorů, které ale nabízejí paradoxně víc svobody, prostoru pro improvizaci a kreativitu než leckterá otevřená hra s masivním světem. Hitman je zkrátka unikát, neměl by zapadnout a vy byste si ho měli zahrát. Nebo ho někomu darovat.

Humankind (PC)

Virtuální vraždění nic netušících obětí je sice příjemná kratochvíle do libovolného ročního období, ale přemýšlivá, pomalá a dlouhodobá strategie se na dlouhé zimní večery hodí jako máloco. A takových her momentálně moc není. Civilizace je stálice žánru, ale minimálně v mých očích dostala pořádného vyzyvatele až teď. Je jím Humankind, dělající leckteré věci podobně, řadu věcí jinak a já z něj nemůžu nemít radost. Novinku od tvůrců z Amplitude Studios doporučuji kudy chodím, a pokud máte v rodině či okruhu přátel stratéga, lhostejno zda svátečního, či hardcore, s Humankindem nešlápnete vedle.

WarioWare: Get it Together! a/nebo Mario Party Superstars (Switch)

Co by to bylo za svátky bez nějaké té párty. Pokud dovolí covid a společně s ním případná budoucí opatření a omezení vlády, nadělte někomu pod stromek párty hru a pak si ji jděte společně zahrát. Na Vánoce, na Silvestra, kdykoliv. A je vcelku jedno, zda to bude divoký a instantní WarioWare: Get it Together!, nebo propracovanější Mario Party Superstars. Jen pozor, v obou případech je opravdu potřeba víc hráčů z masa a kostí v jedné místnosti – v jednom si tyhle kousky moc neužijete, ale se správnými lidmi ve správné náladě jde o skvělou a především absolutně přístupnou zábavu.

Alžběta Trojanová

Resident Evil Village (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Jestli mi něco v dnešní době chybí, tak jsou to zábavné akční adventury pro jednoho hráče. Resident Evil Village v tomhle směru ovšem splňuje snad všechna kritéria. Kvalitní produkce, která křičí AAA titul. Žádný otravný multiplayer, žádný otevřený svět, jen skvěle promyšlené lokace, které mají za cíl vás ohromit. Dokonale zpracované tempo, které ví, kdy zpomalit, kdy zrychlit, kdy ubrat na epičnosti a kdy naopak otočit volume na max. Trochu toho hororu, trochu toho humoru a především zábava po celou dobu. S původním Residentem to má sice málo společného a příběh je naprostá slátanina, nic to ale nemění na tom, že si každou minutu užijete na maximum.

The Forgotten City (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

The Forgotten City mně naprosto vyrazilo dech. Nečekala jsem to. Myslela jsem, že půjde o nějakou průměrnou indie hru, která se sice chvástá dobrým příběhem, ale to jen proto, že ostatní hry srazily laťku kvality proklatě nízko. Neustálé opakování jednoho dne se navíc zdálo jako zoufale okoukaný nápad. Místo toho jsem hru dohrála asi za dva večery, poháněná tím známým pocitem, že ještě chvilku a pak už vážně končím. Dlouho jsem si žádnou hru takhle neužila.

Mass Effect Legendary Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Mass Effect je láska, a i když Legendary Edition ukázala, že každá ze tří her svým způsobem zestárla, drnkání na nostalgii EA vyšlo fantasticky. Jasně, plnotučný remake bych rozhodně uvítala víc, ale i tak byl návrat do téhle galaxie slastný zážitek. Pokud někomu z okolí trilogie utekla, je to ideální způsob, jak dovzdělat. Navíc se chystá nový díl ze série, a tak je dobré být připravený.

Patrik Hajda

Farming Simulator 22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Přestože nejnovější díl farmařící série má k dokonalosti hodně daleko, stále se jedná o to nejzábavnější a nejnávykovější obdělávání polí doplněné o starání se o slepičky, kácení lesů a nově také vyrábění produktů z vypěstovaných plodin. Kladný vztah k zemědělské technice a simulacím jsou dobrými předpoklady, že vás či obdarovaného Farming Simulator 22 chytne a nepustí.

Forza Horizon 5 (PC, Xbox One, Xbox Series X|S)

Milovníci závodění letos mají z čeho vybírat. Další WRC 10, další F1 2021... Ale jen jedna hra umí být univerzálním dárkem pro kohokoliv, a tou je Forza Horizon 5. Krásná grafika, ještě krásnější auta a ten nejvytříbenější jízdní model beroucí si to nejlepší ze simulací a arkád. Nový díl je tím nejplnějším vůbec, a to ho ještě čeká přísun dodatečného obsahu, tedy o zábavu na stovky hodin a několik dalších let je postaráno.

Hot Wheels Unleashed (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Jediné, co vám Forza Horizon 5 neumožní, je staré dobré gaučové závodění. Pro něj musíte k překvapivě skvělé a velmi ryzí arkádě Hot Wheels Unleashed. Hra je definicí zběsilosti, má zábavnou kariéru jednoho hráče a umí ve vás vyvolat pocit sběratelství, kdy prostě chcete sesbírat všechna ta šílená autíčka, se kterými jste si hráli jako děti. A hlavně je to výborná závodní hra.

Šárka Tmějová

Guardians of the Galaxy (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch)

Herní Strážci galaxie v letošní podzimní záplavě trestuhodně prošuměli a byla by velká škoda na ně zapomenout. Jak píše výše Bětka, zábavných akčních adventur pro jednoho je málo a Guardians of the Galaxy mezi ně rozhodně patří. Zvlášť pokud váš obdarovávaný miluje komiksy a superhrdiny. Díky rodinné atmosféře strážní bandy jde navíc o ideální hru na svátky – třeba i v případě, že je vaše vlastně famílie podobně dysfunkčně milující.

Psychonauts 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Letošní rok byl na vynikající hopsačky zvlášť úrodný. Ratcheta si nezahrajete jinde než na PS5, k It Takes Two zase potřebujete někoho do dvojice, a pak jsou tu ještě skvělí Psychonauts 2, které si díky Game Passu můžete nadělit skoro zadarmo skoro kdekoliv rovnou s víc než stovkou dalších her. Sami Psychonauti mají vybroušenou hratelnost i příběh, který zahřeje u srdíčka, takže jsou opět na vánoční čas ideální.

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Od letošního jara jsem velmi pro Final Fantasy, dokonce jsem o tom napsala ne řadu, ale jeden text. Dva, pokud počítáme recenzi Final Fantasy VII Remake Intergrade. Humory stranou, v našich končinách jde o sérii poměrně přehlíženou, remake sedmičky se u mě osvědčil coby dobrý vstupní bod a docela mi fungoval jako záplata na díru v srdci po hrách od BioWare. Pokud tedy máte v okolí někoho podobně RPG-pozitivního, kdo se zdráhá vydat do japonských vod, můžete ho tímhle dárkem trochu popostrčit.

Aleš Smutný

Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS5)

Už mě iritují open world hry, ale jestli nějakou s radostí budu konzumovat v každém zapadlém koutku jejího světa, je to Ghost of Tsushima. Už verze pro PlayStation 4 byla skvělá, i když bylo třeba hrát ji se sluchátky, protože zvuk startující stíhačky v podobě přehřáté konzole přehlušil nádhernou hudbu. Ale teprve PS5 verze dosahuje toho pravého mistrovství, z něhož by i samuraj uronil mužnou slzu. Rychlé loadingy doplňuje úžasná podpora ovladače DualSense, kdy vám gamepad v ruce vibruje tu deštěm, tu větrem, tu řinčícími zbraněmi. Na Cušimu jsem se vrátil po několikaměsíční pauze a uvědomil jsem si, jak výjimečná a pohlcující hra to je. Jeden z nejlepších herních zážitků za poslední roky.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch)

Chcete hru, která funguje jak v jednom, tak ve více hráčích? Která nabídne prostor těm méně šikovným i naprosto hardcore hráčům plošinovek? Super Mario 3D World je na tohle zcela ideální titul. Projít většinu světů jde celkem v pohodě. Projít je ale na plný počet hvězdiček a razítek, to chce kumšt.

Ve více hráčích tohle vše funguje ještě lépe a zároveň hůř, což vyvolává mnohé dohadování, kdo zase utekl z prostoru, kde byla nějaká hvězdička, případně kdo pokazil celý puzzle. Na druhou stranu ale Super Mario 3D World přináší prvek kooperace, kdy si v žádném případě nejdete po krku a společný prožitek vás stmeluje. Je to jedna z her, kde jsem v tomto roce strávil nejvíc času, a to jak sám, tak v hráčské skupině tří lidí. Funguje to v obou případech.

Death Stranding: Director’s Cut (PS5)

Já vím, že tu mám příliš rozšířených verzí „starších“ her, ale to vyplývá z faktu, že je k dispozici možnost si je zahrát na rychlejším stroji. Kodžima je přesně ten typ brilantního tvůrce, který dokáže nacpat svůj osobitý styl na žánry, které spolu zdánlivě nesouvisí, případně si dovolí udělat něco, co by u kohokoliv jiného fanoušky extrémně naštvalo.

Tentokrát platí spíše to první a udělal, velmi zjednodušeně řečeno, úžasný simulátor postapokalyptického pošťáka. Se spoustou tajemství, skvělým stylem vyprávění a povedenou fyzikou… chůze. Ne, vážně, Death Stranding je unikátní zážitek a ve videohrách výjimečné dílo, které mě sice iritovalo svou tajnůstkářskou PR kampaní, ale výsledek stál za to.

Příběh Sama Portera Bridgese je meditativním psychedelickým hororem, který umí v jednu chvíli vyvolat pocit naprosté pohody, v další děsu a především všudypřítomné zvídavosti a zvědavosti. A to říkám jako dlouhodobý odpůrce open world her. Tahle má totiž unikátní kouzlo.

Jiří Svák

Pathfinder: Wrath of the Righteous (PC)

Jakou jinou hru doporučit než tu, se kterou jsem v uplynulém roce strávil pravděpodobně nejvíce času? Je to sice tip jen pro poučené Ježíšky, kteří jsou si jisti, že obdarovaný holduje obřím taktickým RPG, pokud se však trefíte do vkusu, máte s dárky vystaráno snad až do léta. Druhý Pathfinder je záležitost na 100+ hodin, a pokud se hráč bude snažit rozlousknout všechna jeho tajemství, stráví s ním klidně i více než dvojnásobek času.

A hra mu v rámci své herní dobry namíchá opravdu pestrý koktejl: RPG ve stylu izometrických legend, tahové i pauzovací souboje, stovky možností, jak vést svou postavu až na hranici mýtického stvoření, zajímavé společníky a svět, který není uzavřen v černobílých škatulkách (ač se to na první pohled může zdát), vedení armád včetně tahových soubojů po vzoru HOMAM i dobývání území a jejich správu. Která jiná hra vám dá tak kompletní fantazii hrdiny a vojevůdce na tažení proti démonům?

A samozřejmě si tuhle herní pecku můžete nadělit i sami. Kromě toho, že tak zmenšíte množinu nepovedených překvapení, budete mít také dobré alibi, proč s Pathfinderem trávit následující volné víkendy. Byl to přece dárek!

Pavel Makal

Jestliže máte doma poslední konzoli od Sony a zatím vám utíkaly dvě perfektní letošní exkluzivity, určitě to napravte. Ratchet & Clank: Rift Apart je fenomenální akční adventurou s překrásnou grafikou a perfektní hratelností, hromadou nápadů, humorem a spádem. Returnal naopak prověří hráčské schopnosti, postřeh, trpělivost a ještě vás z tajemství planety Atropos bude příjemně mrazit v zátylku.



Jestli rádi hrajete společně, pořiďte si It Takes Two. Jde o jednu z nejlepších her letošního roku, byť se na ni možná kvůli ranému jarnímu vydání bude na konci roku neprávem zapomínat. Josef Fares a jeho tým dokázali hru napěchovat nápady až po okraj, spolupráce tu navíc znamená něco víc než jen společné kropení nepřátel.

Majitelé Switche nemohou šlápnout vedle s novým Metroidem, některým ze dvou letošních Monster Hunterů, případně s osvědčenou klasikou v podobě Super Mario 3D World s rozšířením Bowser’s Fury. No a na Xboxu to tradičně vyřeší Game Pass, díky kterému si zahrajete nejen všechny first party exkluzivity v den vydání, ale taky hromadu dalších skvělých her bez velkého utrácení.



Letos nevyšly jen obří spektakulární bomby, nýbrž i celá řada menších, ale přesto parádních her, které si zaslouží vaši pozornost. Řeč je třeba o vraním dobrodružství Death’s Door, vikinském survivalu Valheim, který jsem po počátečním výsměchu vzal na milost, nebo o tklivé metroidvanii Ender Lilies.

Vašek Pecháček

Fotbalové Vánoce jsou tady. Vsadím se, že sníh zase nebude, že budeme moct klidně pobíhat po louce v 15 stupních nad nulou, a co si mladý sportovec přeje dělat, když mu zbyde nějaký čas mezi kopáním do meruny a nášupem krůty s nádivkou? Samozřejmě chce hrát fotbalové hry.

Kupte proto svému malému nadšenci (nebo klidně i nějakému velkému, neznám vaši rodinnou situaci) třeba Football Manager 2022, protože ačkoliv ještě pořád nemáme recenzi (bude brzo, slibuju!), můžu vám říct, že se to zase povedlo. Což mě překvapuje daleko míň, než že se povedla FIFA 22 - to je taky výtečný dárek, jen si dejte pozor, pokud ho kupujete dítěti a ono ví, kde máte kreditku. Lákadlo hazardního pay-to-win Ultimate Teamu je silné.



Pokud vás nic z toho neláká, pokud si snad bláhově myslíte, že fotbal je hovadina, v níž se 22 idiotů honí za merunou, místo abyste konečně pochopili, že se jedná o vrcholně estetický souboj moderních gladiátorů, pak pro vás mám ještě jeden tip - výbornou příběhovku The Life and Suffering of Sir Brante. Je přemýšlivá, je nesmírně zajímavá a skvěle napsaná. A tu recenzi na ni taky někdy dodám...

