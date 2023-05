Nejčtenější články týdne – Zelda, Starfield a recenze

14. 5. 2023 15:25 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Nejčtenějším článkem týdne se sice stala recenze na The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nicméně i tady je vidět, jak okrajová tahle prémiová série Nintenda u nás je. Recenze, nebo i libovolný větší článek o Zaklínači, Diablu, Mafii a jiných u nás extrémně oblíbených stálicích, dělají bez problémů a za mnohem kratší dobu násobně větší čísla. Přesto je Zelda na prvním místě, a to zaslouženě. Sice ji trápí technické problémy zastaralého Switche, sice z velké části vychází z šest let staré Breath of the Wild, ale pořád jde o velkou pecku, jednu z nejlepších her roku a jeden z (mnoha) důvodů, proč si koupit Switch.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa