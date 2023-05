Ve Starfieldu budeme zřejmě souložit s jetpackem

10. 5. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Aby nedošlo k mýlce, v titulku zmíněný akt nebudeme v chystaném sci-fi RPG Starfield od Bethesdy provozovat s jetpackem jakožto partnerem, tryskový batoh budeme zřejmě při postelových dobrodružstvích pouze blíže nespecifikovaným způsobem využívat. Přesné logistické a fyziologické řešení podobných praktik však připadne především vlastní představivosti kosmického pionýra, protože nic z toho se podle všeho na obrazovce explicitně neobjeví. Náznaky ale budou.

Starfield totiž nedávno prošel pod drobnohledem ratingové organizace ESRB, která má v dobrém zvyku se o potenciálně problémových pasážích podrobněji rozepsat. Učinila tak i v případě Starfieldu, který si odnesl rating M, tedy pro osoby starší 17 let, a my proto nyní víme, že se můžeme připravit na krev, násilí, sprostou mluvu, sugestivní témata a užívání drog.

Přítomnost vulgarit nebo krve a násilí patrně nikoho šokovat nebude. ESRB zmiňuje bitky v rychlém tempu s využitím futuristických zbraní, laserů, seker a výbušnin. Boj pak prý provází střelba, výkřiky bolesti a četné exploze. Zmíněné užití drog představuje Aurora, populární vesmírné narkotikum, okolo nějž se nejspíš bude točit minimálně část příběhu. Váš hrdina se mimo jiné ocitne v situaci, kdy bude pracovat v drogovém doupěti. Auroru si ale půjde také vpravit do žil, načež se vám „rozostří obrazovka“.

zdroj: Bethesda

S přehledem největší pecka jsou však ona „sugestivní témata“, tedy dvojsmysly a odkazy na záležitosti peprnějšího rázu. Žádné sexuální praktiky se napřímo ukazovat nebudou, ale ESRB zmiňuje rozhovory poté, co vaše postava s někým „sdílela lože“, a předkládá pár ukázkových replik.

Je jim obtížné učinit zadost překladem, ale pojďme to alespoň zkusit:

„Life is a sexually transmitted disease that’s 100% fatal.“ - Život je pohlavně přenosná choroba, která je stoprocentně smrtelná.

„I’m all for getting a little wild, but next time let’s try it without the jetpacks.“ - Rád/a si trochu zadovádím, ale příště to zkusme bez těch jetpacků.

„Talk about seeing stars, whew... that was amazing.“ - Tak tomu říkám vidět hvězdičky, uff... to bylo úžasné.

Z těchto řádků plynou minimálně tři věci. Zaprvé: Ve Starfieldu se půjde s někým vyspat. Zadruhé: Tvůrci se nám bůhvíproč budou snažit v hlavách vytvořit mentální obraz divočiny s jetpackem. Zatřetí: Mizivé portfolio her, které pro lidstvo tak základní věc, jakou sex bezesporu je, zpracovávají s alespoň troškou citu, se s příchodem Starfieldu s největší pravděpodobností nerozroste. Dámy a pánové z Bethesdy, příště snad nechte hrdinu si po akci jenom zapálit cigáro a mlčet.

Pozdvižené obočí nakonec způsobí i zmínka o mikrotransakcích. Jejich podobu už však ESRB neupřesňuje. Jak to bude nakonec celé vypadat, se přesvědčíme 6. září, kdy má Starfield vyjít na počítače a Xbox Series X/S. Nedočkavci mohou ještě 11. června ladit streamovací kanály Xboxu, protože se chystá předváděčka Starfield Direct, během níž tvůrci slíbili předat pořádný balík nových informací.