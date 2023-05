Hrajeme Silica, hybrid střílečky a strategie od Bohemia Interactive

11. 5. 2023 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Český herní průmysl se opět činí. Slavná tuzemská Bohemia Interactive poslala do early accessu nový pokus, jak oživit žánry stříleček a strategií zároveň. Vašek už vám přinesl svoje dojmy, dneska si zápolení na pouštní planetě plné zlých brouků a agresivních lidských kolonistů prohlédnete i na videu.

K obrazovce se spolu s Vaškem posadí Patrik a dohromady se pokusí zvládnout jak roli mazaného generála, který ostatním přikazuje, co mají dělat, a staví, co je potřeba, tak prostého pěšáka, co po poli uhání s puškou v ruce. A samozřejmě si vyzkoušíme i toho obřího mimozemského škorpiona...

Začínáme v 15:00, buďte u toho s námi na YouTube. A samozřejmě uvítáme vaše názory a příspěvky v chatu!