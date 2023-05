Temné kobky se otevírají podruhé. Vyšla plná verze Darkest Dungeon II

9. 5. 2023 16:48 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Vysoce očekávané pokračování roguelike hitu Darkest Dungeon strávilo zhruba rok a osm měsíců v předběžném přístupu exkluzivně na Epic Games Store, kde na něm studio Red Hook neustále pracovalo. Přicházely nové postavy, přidávaly se klíčové prvky a obsah pomalu bobtnal. Všechny tyto snahy včera vyvrcholily tím, že vyšla plná verze.

zdroj: Red Hook Studios

To znamená, že všichni zatracenci, kteří mají PC, mohou ze stáje vytáhnout svůj dostavník a partu nepravděpodobných hrdinů různých herních tříd, se kterými se vydají na průzkum temných krajin plných zmaru a deprese. Úkol je jednoduchý – zabránit konci světa. Nic, co by životem ošlehaní bijci nemohli dokázat. Ačkoliv cesta to tradičně nebude vůbec lehká a místní chamraď, složená z lidské spodiny i různých monster, vám nedá nic zadarmo.

Vydání plné verze ovšem neznamená pouze to, že si můžete hru užít plnými doušky s kompletním obsahem, ale také se rozšiřuje její dostupnost. Už ji proto nemusíte kupovat pouze na Epicu, ale dostupná je nově i na Steamu. Na této stále nejoblíbenější platformě vás dvojka vyjde na 39 eur, případně v balíčku s jedničkou na něco přes 47 eur. Pokud jedničku již vlastníte, dvojku budete mít s 25% slevou, tudíž za 29 a čtvrt eura. Jenom při hraní opatrně, titul zatím nepodporuje funkci Steam Cloud, takže uložené pozice nemazat!

Na recenzi Darkest Dungeon II už pilně pracuje náš šéfredaktor Aleš. Vzhledem k tomu, že se jedná o košatý zážitek na nemalé množství hodin, vyjde v následujících několika dnech. Jestli ale potřebujete nutně povědomí o kritickém přijetí, na Metacritic aktuálně svítí souhrnných 81 bodů ze 100. Odezvu hráčů zase lze prozkoumat na Steamu, kde v době psaní článku zvedá palec nahoru 79 % uživatelských recenzí. Všeobecně převládá názor, že identita prvního dílu byla zachována, leč celkově se jedná o výrazně odlišný zážitek.

Vydáním plné verze samozřejmě cesta titulu ani zdaleka nekončí. Přislíbená je dlouhotrvající podpora přinášející dodatečné aktualizace, chystanou podporu gamepadů a Steam Decku. Ve hře jsou také budoucí porty na konzole. Naopak na co čekat zájemci nemusí, je čeština: Darkest Dungeon II je už nyní dostupný s českými titulky.