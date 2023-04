Do Darkest Dungeon 2 přibude stylový sebemrskač

20. 4. 2023 13:20 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci taktického RPG Darkest Dungeon ze studia Red Hook by mohli psát učebnice na téma herního designu, ale klidně by si k nim mohli jako bokovku přihodit jednu dvě menší monografie, kterými by zbytek vývojářské obce poučili, kterak správně udržet styl a podmaňovat si jím hráče. Silnější a více strhující atmosféra je k nalezení jen málokde.

Schopnost nejen vyhmátnout koncept hrdiny, který bude do zdejšího světa utápějícího se v naprosté, do nitra vnikající temné beznaději, dobře sedět, ale pak ho také poutavým způsobem nadesignovat, aby měl člověk chuť s ním hrát, potvrzuje čerstvě potvrzený poslední člen hrdinského ansámblu Darkest Dungeon 2: Flagelant.

Veteráni mohou trefně namítnout, že se nejedná o úplnou novinku, protože vyšinutý podivín, který se vyžívá v bolesti, co ne vždycky způsobují jen nepřátelé, a s oblibou koketuje se smrtí v daleko intimnější rovině než zbytek odvážlivců, už přibyl do původní hry s datadiskem The Crimson Court. Ve dvojce to ale je o něco jiná bytost.

zdroj: Red Hook Games

Roky radosti z vlastního utrpení a chůze po jak vlas široké hranici mezi životem a smrtí udělaly své. Sebemrskačovým nitrem zmítá sepse ze zanícených ran a zbývá už pouze chodící mrtvola, co se drží naživu jen silou pokroucené vůle. A právě nekróza a hnilobný rozklad se také stanou jeho hlavními nástroji v boji.

Mezi jeho schopnostmi najdeme trávení nepřátel, útoky kyselinou, dovednosti cílené na nakažené nepřátele a také třeba rozkládání mrtvol na jedovaté výpary, které pak otráví kolem stojící spolubojovníky. Krom toho se samozřejmě bude také zraňovat a tím léčit či posilovat ostatní, ale také se sám vracet z prahu smrti. Koncept postavy je jasný: Hraní na hranici skonu, ke které se flagelant dobrovolně vydává a opakovaně se od ní odráží.

Podobný výsměch se ale pranic nelíbí Smrti, která se cítí opakovaně podvedena, a to natolik, že po každém vítězství s flagelantem v partě bude existovat jistá šance na náhodný bossfight. Ano, proti samotné Smrti, která přijde se schopnostmi cíleně zaměřenými na obcházení flagelantovy obrany. Pokud ale ustojíte i tuto zkoušku, dostanete unikátní odměny.

Zní to parádně, snad se Darkest Dungeon 2 povede alespoň udržet laťku kvality nastavenou prvním dílem. Hra opouští early access a vychází v plné verzi už za tři týdny, 8. května na PC.