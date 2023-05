12. 5. 2023 14:50 | Video | autor: Redakce Games.cz

Dnes vychází dlouho očekávaný nový díl série The Legend of Zelda s podtitulem Tears of the Kingdom a z celosvětových recenzí (i z té naší) jasně vyplývá, že se jedná o něco mimořádného. Zelda se zkrátka povedla, a tak si ji ještě před víkendem ukážeme v živém vysílání. Před kameru se posadí Pavel se Šárkou, začínáme v 15:00.