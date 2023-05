CD Projekt si ujasnil, jak bude vypadat multiplayerový Zaklínač

12. 5. 2023 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Není tomu tak dávno, co jsme psali o tom, že vývoj multiplayerového titulu ze světa Zaklínače musel CD Projekt ukončit a de facto začíná znova. Vypadá to ale, že projekt s kódovým označením Sirius už zvládl udělat první krok na dlouhé pouti k vydání. Vývojáři totiž ve zprávě oznamují, že mají vymyšlený základní rámec toho, jak by měla hra vypadat.

Zní to možná jako banalita, kterou není třeba oznamovat světu. Na druhou stranu, mít jasnou představu o tom, jaká by hra vlastně měla být, patří mezi základní premisy úspěšného vývoje. Špatně definovaný projekt je často odsouzen do vývojového pekla, ze kterého se nemusí úplně vyhrabat, protože vývojáře a vývojářky překvapí celá řada věcí, se kterými se při úvodním nástřelu hry nepočítalo.

Z krátkého oznámení se dá vyčíst, že CD Projekt původně plánoval restart vývoje odepsat jako ztrátu ve výši v přepočtu 173 milionů korun. Polský vývojářský dům ale částku přehodnotil a nakonec vykáže „jen“ 111 milionů. Část investovaných prostředků tak zřejmě není tak docela utopená, a přece jen se v projektu Sirius použije.

Na multiplayerovém Zaklínači pracuje bostonské studio Molasses Flood ve spolupráci s CD Projekt Red. Z inzerátů na dříve otevřené pozice seniorního designéra soubojů a narativního ředitele lze vyčíst, že půjde nejspíše o hru z otevřeného světa s nelineárním vyprávěním příběhů.