Vývoj chystaného multiplayerového Zaklínače začíná znovu od začátku

CD Projekt RED aktuálně pracuje hned na několika projektech ze zaklínačovského univerza, mezi které patří Zaklínač 4 nebo remake prvního dílu. Kromě toho víme také o existenci Projectu Sirius, tedy o hře, která měla do série přinést svěží vítr tím, že obsáhne multiplayerové a sociální prvky. Ale to už dost možná neplatí, jelikož podle nejnovější měsíční zprávy pro investory se projekt dostal do problémů.

Dílo studia The Molasses Flood (autoři The Flame in the Flood) prošlo důkladným „přehodnocením“ původního konceptu i komerčního potenciálu. Na základně toho se CD Projekt RED rozhodl celý projekt zrestartovat. Do jak značné míry zatím není jasné. V prohlášení společnost pouze uvedla, že aktuálně se snaží o „zformulování nového rámce pro celý projekt“. Ve studiu tedy patrně probíhá diskuze o tom, jak by hra měla vypadat.

Těžko říct, kdy a v jaké podobě (pokud vůbec) se Siria nakonec dočkáme. Na dosavadní vývoj multiplayerového spin-offu CD Projekt během loňského roku a prvních dvou měsíců toho letošního vynaložil přes 42,9 milionů zlotých, což je v přepočtu zhruba 217,5 miliónů korun. Tato suma dle odhadů výrazně ovlivní finanční výsledky společnosti za loňský a letošní rok, právě včasným restartem vývoje chce pak firma zabránit dalším potenciálním ztrátám.

zdroj: vlastní video redakce

Abych zaklínačskou novinku nekončil negativně, je tu ještě jedna zpráva, která je pro změnu opředená pozitivní energií. CD Projekt RED totiž navštívil spisovatel a otec světa Zaklínače – Andrzej Sapkowski.

Taková zpráva by nejspíše u jiných autorů nebyla příliš pamětihodná, avšak mezi autorem a studiem v minulosti existovaly nemalé rozepře ohledně financí, které spisovatel po tvůrcích dodatečně požadoval. Navíc se už před mnoha lety autor ve spojitosti s hrami vyjadřoval poměrně negativně.

Obě strany ale zřejmě úspěšně zakopaly válečnou sekeru a mezi Sapkowským a CD Projektem panují vřelé vztahy, díky kterým se autor rád projde i po ústředí studia. Tedy samozřejmě za předpokladu, že to celé není nějaká kampaň!

Last week #insideRED we had the honor of hosting the creator of #TheWitcher universe, the one and only Andrzej Sapkowski .



It was a thrilling experience and a privilege to be able to talk with and learn from the master himself ✍️.



Thank you, and we hope to meet again soon! pic.twitter.com/5bk2FKXXTX