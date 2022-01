Nejčtenější články týdne - Uncharted a nové Star Wars

30. 1. 2022 17:24 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Plnohodnotné nové Uncharted jsme tu sice už dlouho neměli, ale než se dočkáme případného pátého dílu, nebo nějaké nové odbočky, máme tu kolekci Legacy of Thieves. Právě ta, respektive její recenze, si vysloužila pozici nejčtenějšího článku týdne. Je to jednoduché: tříáčková dobrodružství moc nejsou. Lara si teď dává pohov, herní Indiana Jones prakticky neexistuje a nic moc jiného na té nejvyšší úrovni kvality jednoduše není. Přesto není Uncharted jednooký mezi slepými, a i v případě Legacy of Thieves jde o velkou zábavu. Snad budeme moct říct to stejné o blížícím se filmu...

