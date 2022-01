Remasteru se dočkala už i stařičká plošinovka s motorkou Elasto Mania

27. 1. 2022 10:48 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Že hry s motorkami nemusí být jen závodní, dokazuje již 22 let stará šílenost Elasto Mania. Sice v ní jde o to, dostat se co nejrychleji na konec úrovně, ale spíš než o závod jde o náročnou plošinovku s bláznivou fyzikou vyžadující určitý skill i roztočení mozkových závitů.

Při jízdě vpřed i vzad provedete nespočet salt, protáhnete se úzkými štěrbinami, ale také se roztočíte takovou rychlostí, až se kola motorky roztáhnou od jedné strany obrazovky ke druhé. Často se také jedním z kol zavěsíte za římsu a jako lanovka překonáte jámu s bodci, které by vaše snažení rychle ukončily. Cílem je sbírat jablíčka a dotknout se kytičky...

Jo, Elasto Mania je opravdu bláznivá záležitost, která ani po 22 letech od svého vydání neodpočívá. Hra Balázse Rózsy se v roce 2014 dočkala oficiálního pokračování na telefonech s iOS, které se o tři roky později dostalo i na Steam, kde se v roce 2020 objevilo i nové vydání původní hry.

Na něm tvůrci poslední dva roky neustále pracovali, vylepšovali ho, použili kvalitnější grafické assety, a postupně tak vlastně vytvořili remaster. Ten včera vyšel na všech myslitelných konzolích, tedy na PlayStationu 4 a 5, Xboxu One a Series X|S a na Switchi (všude za 8 eur, ale na PlayStationu se mi hra bůhvíproč zatím nenabízí ke koupi).

Na počítačích došlo jen k přejmenování verze z roku 2020 na Elasto Mania Remastered spolu s vydáním posledního updatu. Remaster obsahuje vedle původních úrovní i komunitní výtvory, nechybí editor pro další hráči vytvořený obsah, jsou zde žebříčky, přibyl nový kompetitivní mód, achievementy, split-screen a jiné výdobytky. Tak hezké vzpomínání!