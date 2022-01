Zombie režim pro Battlefield 2042 dopadl fiaskem

Battlefield 2042 se i měsíce po vydání stále potácí v problémech, hra rychle ztrácí svou komunitu a v EA už údajně začínají hledat řešení, přičemž na stole má být i částečný přechod na free-to-play model. Smutný osud kdysi výstavní značky studia DICE podtrhuje i nový update, který přišel koncem minulého týdne a měl zpřístupnit režim Zombie Survival v komunitním módu Portal, dopadlo to ale neslavně.

Fanoušci si totiž okamžitě začali stěžovat na naprosto neadekvátní rychlost získávání XP, kvůli čemuž se ze Zombie Survivalu dle jejich slov stal především ideální tréninkový program pro boty. Netrvalo dlouho a vývojáři z DICE si problému všimli a režim znovu odstranili. Nahradil jej event Gun Master 2042.

I’m not going to lie, this one shouldn’t have gotten through our review process. I think our desire to create a fun zombies mode clouded our ability to see such a simple thing like the impact it would have on progression. I’m very sorry for the hardship this has caused. https://t.co/01MXOdWGN5