Sledujte Fight Club #563 o tom, jestli jsou dnešní hry příliš dlouhé

26. 1. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Polský Techland před časem ohromil svět zprávou, že Dying Light 2 Stay Human zabere při kompletním dohrání zhruba 500 hodin. Vývojáři číslo následně uvedli do kontextu a upřesnili, že ve skutečnosti vám na projití příběhu bude stačit asi pět procent z tohoto času, i tak ale rozvířili debatu o tom, zda jsou současné hry příliš dlouhé.

Právě do ní se tento týden v podcastu pustíme i my. Z bezpečí domova se k diskuzi připojí Bětka, Pavel, Vašek a Jirka. Přidat se ale můžete i vy skrz svoje dotazy či připomínky. Ty nám můžete posílat na adresu podcast@games.cz, případně na Discord nebo živě do chatu. Začínat budeme jako obvykle v 16:00.